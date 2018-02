Un Posto al Sole: anticipazioni puntate dal 23 al 28 febbraio 2018

Oggi, venerdì 23 febbraio, andrà in onda su Rai 3 l’ultima puntata della settimana di Un Posto al Sole. La soap opera ambientata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di produzione Rai di Napoli raggiunge oggi le 4945 puntate, ed è la serie TV italiana più longeva. Di seguito le anticipazioni di Un Posto al Sole delle puntate in onda dal 23 al 28 febbraio 2018.

Anticipazioni Un Posto al Sole puntata del 23 febbraio

Le ultime anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella puntata di oggi, venerdì 23 febbraio, Valentina decide di allontanarsi da Prisco, Franco scopre che l’infarto di Peppino è dovuto in realtà al duro scontro avvenuto con Gaetano, e Vittorio rimane profondamente colpito dal racconto di Anita sulla madre e Luca.

Un Posto al Sole anticipazioni puntata del 26 febbraio

Valentina mette a tappeto Gaetano Prisco che viene portato d’urgenza in ospedale, la donna non ha il coraggio di confessare davanti agli inquirenti e lascia che qualcun altro venga accusato di tentato omicidio al posto suo. Mentre Alberto e Roberto si scontrano duramente, Vittorio è indeciso se seguire la sua coscienza o lasciarsi trasportare dai sentimenti che prova per Anita.

Anticipazioni Un Posto al Sole puntata del 27 febbraio

Gaetano Prisco è in ospedale in condizioni di salute disperate e lotta tra la vita e la morte. Franco vive momenti molto difficili perché, se pur innocente, è stato accusato di tentato omicidio. Roberto è molto preoccupato per Sandro, tenta in tutti i modi di parlare con suo figlio, ma una decisione inaspettata lo sorprende notevolmente. Intanto Vittorio decide di non seguire i suoi sentimenti.

Un Posto al Sole anticipazioni puntata del 28 febbraio

Continuano le indagini sull’aggressione a Gaetano e, mentre gli investigatori si concentrano su Franco, Angela capisce che la vera colpevole è Valentina Brandi. Roberto mostra a Sandro dei documenti che dimostrano che Alberto non è affidabile; intanto Vittorio supera a pieni voti il primo esame all’università e riceve delle congratulazioni inaspettate.