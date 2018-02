Don Matteo 11: anticipazioni quinta puntata del 15 febbraio

La fiction di Rai 1, Don Matteo, sembra non risentire del passare degli anni e continua ad appassionare il pubblico del piccolo schermo che ogni giovedì è pronto a sintonizzarsi per seguire le nuove avventure del prete detective e del Maresciallo Cecchini. La novità più importante di questa stagione è indubbiamente il nuovo Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri, interpretata dall’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta, che il pubblico Rai ha potuto apprezzare anche nelle serie TV Che Dio ci aiuti e Un Passo dal Cielo 4. Di seguito le anticipazioni della quinta puntata di Don Matteo 11, in onda in prima serata giovedì 15 febbraio.

Anticipazioni Don Matteo 11 puntata di giovedì 15 febbraio

Le ultime anticipazioni circa la quinta puntata di Don Matteo 11, slittata a giovedì 15 febbraio per via della terza serata del Festival di Sanremo, rivelano che nella vita del Maresciallo Cecchini arriverà improvvisamente il piccolo Cosimo (interpretato da Federico Ielapi), un bambino di sette anni, figlio della donna rimasta coinvolta nell’incidente della figlia di Patrizia, in coma per via di un aggressione. Don Matteo deciderà di accogliere il bambino in canonica e il Maresciallo Cecchini si lascerà coinvolgere dai sentimenti, affezionandosi particolarmente al piccolo, che ha bisogno dell’affetto paterno.

Nel secondo episodio, invece, Don Matteo continuerà a confrontarsi con Sofia (interpretata da Mariasole Pollio), la ragazzina di sedici anni che ha ospitato in canonica, poiché quest’ultima vorrebbe lasciare Spoleto e ritornare a Roma dove ha lasciato la sua vita.