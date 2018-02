Sanremo 2018: Ultimo è il vincitore delle Nuove proposte

Ultimo, il giovane cantante romano in gara con il brano Il ballo delle incertezze, ha conquistato il gradino più alto del podio tra le otto Nuove proposte di Sanremo 2018.

Sanremo 2018: classifica finale Nuove proposte

È Ultimo il vincitore del Festival di Sanremo 2018 delle Nuove proposte. Il ragazzo romano, in gara con il brano Il ballo delle incertezze, ha avuto la meglio su Mirkoeilcane, arrivato secondo e vincitore del premio della critica “Mia Martini” con la canzone Stiamo tutti bene, e su Mudimbi arrivato terzo con il brano Il Mago.

“Dedico questo premio a mio fratello che deve vincere una battaglia più grande“

Ha affermato emozionato Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, al momento dell’assegnazione del premio.

A determinare l’esito finale della classifica delle Nuove proposte sono stati i voti espressi dalla giuria degli esperti per il 20%, quelli della sala stampa per il 30% e il televoto per il 50%. Nello specifico, la classifica finale è stata calcolata considerando la media tra le percentuali di voto ottenute durante tutte le quattro serate del Festival di Sanremo 2018.

Il Premio della critica Mia Martini è stato invece assegnato a Mirkoeilcane, e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla è stato assegnato ad Alice Caioli per il brano Specchi rotti.

Terminata la gara dei giovani questa sera su Rai 1 andrà in onda la quinta ed ultima serata del Festival in cui verrà proclamato il vincitore di Sanremo 2018 tra i big in gara. Tra i favoriti, nonostante le ultime polemiche, continuano a spiccare i nomi di Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente; tra gli ospiti farà il suo ingresso al Teatro Ariston l’attesissima Laura Pausini.