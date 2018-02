Sanremo 2018: record di ascolti per la terza puntata

La terza serata del Festival di Sanremo 2018, andata in onda ieri sera su Rai 1, ha registrato un vero e proprio record di ascolti. La kermesse musicale diretta da Claudio Baglioni ha raggiunto uno share pari al 51,6%, un risultato che non si raggiungeva dal 1999; anno in cui al timone dell’attesissima gara musicale c’era Fabio Fazio, che portò la terza serata al raggiungimento del 53,94% di share.

Sanremo 2018: il pubblico premia Baglioni

Giovedì sera la serata sanremese guidata da Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino ha raggiunto il 51,60% di share con una media di quasi 11 milioni di telespettatori; un risultato eccellente che supera, anche se di poco, la terza serata delle cover proposta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Un successo di ascolti che premia la sessantottesima edizione del Festival già dalla prima serata di martedì 6 febbraio che ha raccolto davanti allo schermo poco meno di 12 milioni di telespettatori con uno share del 52,1% (il migliore dal 2005) e con un picco di 17 milioni e 200 mila registrato alle 20.58 durante l’apertura di Rosario Fiorello.

Il pubblico di Mamma Rai premia Baglioni anche durante la seconda serata, in cui si temeva un grande calo, con il 47,7% di share. Il Direttore Artistico di Sanremo 2018 porta a casa un risultato migliore di oltre un punto rispetto a quello della seconda serata del Festival di Sanremo 2017 (46,6%). Il picco di ascolti della seconda serata è stato registrato durante l’esibizione di Claudio Baglioni con il Volo che li ha visti duettare in un emozionante omaggio a Sergio Endrigo.