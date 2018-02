Isola dei Famosi 2018: dopo le accuse di droga Francesco Monte abbandona il programma

Dopo la puntata di lunedì scorso, che lo ha visto protagonista in uno scontro verbale con Eva Henger che lo accusava di aver portato la droga nel programma, nella giornata di ieri Francesco Monte ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi.

Francesco Monte abbandona l’Isola dei Famosi e fa ritorno in Italia

Come ha annunciato il sito DavideMaggio.it, il bel tarantino Francesco Monte ha abbandonato l’Isola dei Famosi ed è già in volo verso l’Italia. Il motivo del ritiro sarebbe dovuto alle pesanti accuse di Eva Henger sulla droga portata all’Isola; a quanto si legge dalle ultime news, il naufrago non sarà presente neanche in studio questa sera, molto probabilmente per evitare lo scontro diretto con la ex pornostar.

Sarà dunque una puntata al cardiopalma quella che andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 21.30, in cui verrà mandato in onda solamente il confessionale nel quale Monte spiega la ragione del rientro in Italia e in cui verrà intervistata Eva Henger, attualmente tenuta lontano da parenti e amici.

Nonostante il ritiro di Francesco Monte dall’Isola dei Famosi sia avvenuto più di 24 ore fa, Mediaset ha comunque continuato ad affrontare il discorso della droga nei maggiori programmi della rete, senza far uscire le ultime notizie. Per vedere l’intervista di Francesco Monte bisognerà invece attendere la prossima puntata che verrà trasmessa martedì 13 febbraio anziché lunedì 12, per via delle modifiche al palinsesto attuate in vista della nuova serie del Commissario Montalbano.