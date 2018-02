Romanzo Famigliare: ci sarà una seconda stagione?

La fiction di Rai 1, Romanzo Famigliare, si è congedata dal pubblico dopo sei puntate di successo. Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 29 gennaio, Micol ha dato alla luce la piccola Clara, trasformando quella gravidanza indesiderata, che ha fatto da collante a tutta la narrazione, in un lieto evento. In quest’ultima puntata però ci sono state diverse linee narrative che non si sono chiuse del tutto, e che fanno ben sperare nell’arrivo di una seconda stagione.

Romanzo Famigliare 2: il materiale c’è ma non arrivano le conferme

L’ultima puntata di Romanzo Famigliare ha lasciato un vuoto tra i fan della fiction di Rai 1, che sperano di rivedere la famiglia Liegi in una seconda stagione. Nonostante molte storie si siano concluse il 29 gennaio, è rimasto ancora molto materiale tra le mani degli sceneggiatori, come ad esempio la vita sentimentale di Micol e tutto l’universo che ruota intorno alla Fondazione Liegi dopo l’addio a Gian Pietro.

Se a questo quadro narrativo si aggiungono gli ascolti soddisfacenti, sembra quasi scontato l’arrivo di una nuova serie; ad oggi però mamma Rai non dà notizie ufficiali circa la seconda stagione di Romanzo Famigliare.

I fan della serie dovranno quindi attendere ancora un po’ prima di sapere le sorti di questa straordinaria fiction che porta la firma di Francesca Archibugi, la regista cinematografica che per la prima volta si è cimentata in un progetto televisivo, seguendolo con attenzione dalla nascita al montaggio e curandone i minimi particolari, rendendo Romanzo Famigliare una grande fiction di successo.