Il Segreto: anticipazioni puntate dal 30 gennaio al 2 febbraio 2018

Prosegue l’appuntamento con la soap opera spagnola Il Segreto. In onda su Canale 5 dal 2013, la soap opera prodotta da Boomerang Tv e creata da Aurora Guerra continua ad appassionare il pubblico italiano. Di seguito le ultime anticipazioni per le puntate che andranno in onda dal 30 gennaio al 2 febbraio su Canale 5.

Il Segreto: anticipazioni oggi martedì 30 gennaio

Le ultime anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Adela decide di lasciare Puente Viejo e di partire per l’Inghilterra, ma Carmelo scopre che la donna, prima di abbandonare la città, ha confidato a Gracia cosa l’ha spinta ad allontanarsi da lui, ovvero l’assassinio di suo marito. Intanto Fe, disperata per le imminenti nozze di Mauricio, cerca in tutti i modi di riconquistare il suo amore.

Il Segreto: anticipazioni puntata mercoledì 31 gennaio

Nella puntata di mercoledì 31 gennaio, dunque, Fe tenta in tutti i modi di impedire le nozze di Mauricio, ma quest’ultimo, seppur malvolentieri, firma il contratto di matrimonio. Adela è partita per l’Inghilterra ma torna poco dopo perché si rende conto di amare Carmelo. Matias e Beatriz si incontrano casualmente nel loro prato delle more selvatiche e si convincono che sia un segno del destino e che probabilmente devono stare insieme, quindi si lasciano andare e si abbandonano all’amore, ma i sensi di colpa non tardano ad arrivare.

Intanto Perfecto è diventato uno spietato esattore delle imposte grazie alle lezioni di Onesimo e alla presenza di Dolores. Camila cerca di perdonare Hernando, ma trova delle difficoltà; Francisca decide di far vivere Cristobal all’interno della Villa, ma Raimundo non riesce a capire le intenzioni della sua amata. Nel frattempo Camila è preoccupata per Belen, e Nicola le promette di sentire alcuni suoi vecchi amici a Cuba per assicurarsi che la bambina stia bene.

Il Segreto: anticipazioni puntata giovedì 1 febbraio

Nella puntata del Il Segreto in onda il 1° febbraio, Hernando tenta in tutti i modi di riavvicinarsi a Camila ma lei si dimostra fredda e distaccata poiché non riesce a superare il tradimento. Perfecto, da quando ha assunto il ruolo di esattore delle tasse, ha cambiato completamente personalità diventando una persona intransigente e senza pietà. Beatriz non riesce a dimenticare Matias e decide di scrivergli una lettera; intanto Marcela cerca di farsi apprezzare e di rendersi disponibile, ma la sua goffaggine viene notata dai clienti della locanda che non risparmiano lamentele.

Il Segreto: anticipazioni puntata venerdì 2 febbraio

Stando alle ultime anticipazioni de Il Segreto, nella puntata del 2 febbraio Francisca cerca di muoversi con cautela davanti al dolore di Cristobal, ed è consapevole che in questo momento è meglio tenerlo buono per evitare che sveli qualcosa. Camila ed Hernando sembrano riavvicinarsi dopo che la ragazza ha dato fuoco a tutte le cose dell’ex amica Lucia. Intanto Emilia è costretta a chiedere aiuto a Marcela per la cucina, e la ragazza si dimostra felicissima di potersi rendere utile.