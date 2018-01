Don Matteo 11: anticipazioni quarta puntata del 1 febbraio 2018

Continua l’appuntamento con l’undicesima stagione di Don Matteo; la fiction di Rai 1, con all’attivo 224 episodi, si conferma ancora una volta campione di ascolti registrando il 30% di share pari a 7.300.000 telespettatori. La coppia formata da Terence Hill e Nino Frassica, con le avventure del sacerdote detective e le peripezie del Maresciallo Cecchini, continua a conquistare puntata dopo puntata il pubblico televisivo. La quarta puntata di Don Matteo 11 andrà in onda giovedì 1° febbraio alle 21.20 su Rai 1; ecco di seguito le anticipazioni.

Anticipazioni Don Matteo 11, quarta puntata: episodio 7 e 8

Le ultime anticipazioni sulla quarta puntata di Don Matteo 11 ci rivelano che, mentre i Carabinieri della Caserma di Spoleto sono impegnati nelle indagini su un atto di bullismo ai danni di un adolescente, il Pubblico Ministero Marco Nardi chiede aiuto al Maresciallo Cecchini per nascondere il cane che l’ex fidanzata vuole riprendersi.

Anna intanto cerca in tutti i modi di riconquistare l’ex fidanzato Giovanni, in suo aiuto accorre Chiara che suggerisce al Capitano alcuni segreti per diventare irresistibile.

Nel frattempo, Don Matteo accoglie in canonica una signora particolarmente confusa che nasconde un passato molto turbolento; mentre il Capitano Anna Olivieri sorprende Cecchini in compagnia di un’altra donna e inizia a sospettare che il Maresciallo tradisca la moglie.

Anche Sofia non sembra passarsela bene: il suo rapporto con Seba inizia a farsi più stretto ma qualcosa turba la serenità che la ragazza ha raggiunto durante la permanenza in canonica.