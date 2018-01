Isola dei Famosi 2018: Chiara Nasti si ritira ufficialmente dal gioco

Il reality show di Canale 5, l’Isola dei Famosi, è iniziato da appena una settimana ma già qualcuno ha deciso di abbandonare il gioco: si tratta di Chiara Nasti. La giovanissima fashion blogger e stilista, infatti, nella giornata di ieri ha riempito il suo sacco e ha abbandonato ufficialmente l’Isola dei Famosi; a comunicarlo è stata proprio Mediaset con la seguente nota:

“Nel corso della prima settimana di gioco, Chiara Nasti ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5. La fashion blogger napoletana non ha retto il peso della lontananza dai familiari e, in particolar modo, dal suo fidanzato Ugo. Per tali ragioni, ha deciso di abbandonare l’Isola dopo solo sette giorni dall’inizio del programma.”