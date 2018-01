Isola dei Famosi 2018, Eva Henger contro Francesco Monte: “Cornuto? Se l’è meritato”

L’Isola dei Famosi è iniziata da pochi giorni e gli animi tra i naufraghi sembrano già essersi riscaldati. Divisi in due gruppi, mejor e peor, e costretti a vivere in due spiagge differenti, la prima con qualche privilegio in più, i concorrenti non hanno perso tempo per spararsi addosso cattiverie. In particolare, l’ex attrice a luci rosse, Eva Henger, pare non aver preso bene la nomination da parte del leader della settimana Francesco Monte. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo nelle ultime ore tra i due naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018.

Isola dei Famosi 2018: Eva Henger non digerisce la nomination e si scaglia contro Francesco Monte

All’Isola dei Famosi si sa, tra una pescata e l’altra, c’è sempre tempo per rivolgere delle critiche a qualche altro concorrente, e le prime velenose accuse toccano all’ex tronista Francesco Monte. Eva Henger, nominata dal bel tarantino e costretta a vivere nella spiaggia dei peor, parlando con Chiara Nasti ha manifestato tutto il suo fastidio per la nomination sostenendo che l’ex volto di Uomini e Donne sia avvantaggiato rispetto al resto del gruppo per via della storia con Cecilia Rodriguez, che l’ha lasciato in diretta tv davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip.

“È un po’ avvantaggiato da quello che è successo con Cecilia, quando succedono queste cose tendi a fare tenerezza” – ha esordito la Nasti rivolgendosi alla Henger, che per tutta risposta ha esclamato – “Se quella l’ha fatto cornuto se l’è meritato; siamo tutti partiti a dire povero ragazzo gli hanno messo le corna in diretta, adesso capisco perché Cecilia ha scelto un altro.”

Intanto sull’isola del mejor la vita sembra trascorrere molto serenamente; i più attivi del gruppo, Francesco Monte e Marco Ferri, si dividono tra la pesca e la raccolta di cocchi e inaspettatamente Jonathan riesce a pescare il suo primo pesce.