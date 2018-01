Don Matteo 11: anticipazioni terza puntata di giovedì 25 gennaio

La popolarissima fiction di Rai 1 Don Matteo, che ha ufficialmente aperto i battenti giovedì 12 gennaio, ha già fatto il boom di ascolti conquistando solo con la prima puntata circa otto milioni di telespettatori con uno share pari al 30,5%. Anche la seconda puntata, andata in onda il 18 gennaio, ha registrato numeri altissimi raggiungendo quasi 7 milioni di telespettatori pari al 28,7%. Un successo clamoroso che dimostra ancora una volta che il prete in bicicletta, andato in onda per la prima volta nel 2000, dopo undici stagioni non ha perso il suo fascino. La fiction funziona perché racconta frammenti di vita quotidiana, è semplice e fa sorridere; l’eroe positivo, interpretato da Terence Hill, insieme alla stupenda cornice di Spoleto sono le chiavi del successo di un format ormai assodato, dove commedia, giallo e sentimenti si fondono alla perfezione e danno vita ad una fiction di successo.

Nuovo cast per Don Matteo 11

Nuovi protagonisti e nuove storie stanno appassionando il pubblico di Rai 1, che dimostra sempre un grande affetto verso questa fiction e i suoi personaggi. Tra i nuovi protagonisti dell’undicesima stagione di Don Matteo spiccano senza dubbio il nuovo Capitano Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta, il nuovo PM Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico, e il più interessante di tutti, Giovanni, l’ex fidanzato del Capitano Olivieri, interpretato da Cristiano Caccamo, che poco prima delle nozze ha scoperto di voler diventare prete. Don Matteo dunque, in questa undicesima stagione, ha finalmente qualcuno con cui condividere la scelta di vita religiosa e con cui confrontarsi, ma dovrà anche fare i conti con la sedicenne Sofia (interpretata da Maria Sole Pollio), un’adolescente ribelle con un passato fatto di grandi sofferenze.

Anticipazioni Don Matteo 11, episodi 5 e 6

Nella terza puntata, composta dal quinto e dal sesto episodio, della popolarissima fiction targata Rai 1, che andrà in onda giovedì 25 gennaio, i Carabinieri della Caserma di Spoleto e Don Matteo indagheranno sull’aggressione ai danni di una compagna di scuola di Sofia; mentre il nuovo Capitano Anna Olivieri, tormentata dalla propria vita sentimentale, cercherà in tutti i modi di riconquistare il suo ex fidanzato Giovanni con l’aiuto del Maresciallo Cecchini; quest’ultimo, venuto a sapere che l’appuntato Zappavigna ha ereditato un’importante somma di denaro da alcuni parenti e convinto di poterci ricavare qualcosa, inizia a dargli più attenzioni e a trattarlo diversamente.