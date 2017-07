Indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Il programma Uomini e Donne, condotto dalla famosa presentatrice italiana Maria De Filippi, è ormai uno degli show televisivi maggiormente seguiti della nostra penisola ed è in onda dal 16 settembre 1996 su Canale 5.

Ad appassionarsi non sono soltanto i più giovani, ma da qualche tempo è presente una diversa versione del programma originale, detto Trono Over, in cui i partecipanti vanno dai quaranta anni in su. Questa ulteriore versione del programma non ha fatto altro che aumentare il numero degli ascolti, tant’è che nell’ultima edizione, 2016/2017, i telespettatori hanno raggiunto quota 2.937.000.

Proprio per questo motivo, è quasi scontato aspettarsi l’edizione successiva, 2017/2018, che inizierà a settembre e non fallirà nel riscuotere tanto successo quanto le precedenti.

Sul web sono già presenti delle ipotesi su chi si siederà sul trono, ma nessuna di queste è confermata, quindi restano, appunto, solamente ipotesi.

La prima è che la conduttrice De Filippi abbia intenzione di riportare in carica il trono gay, il cui unico è stato portato avanti da Claudio Sona nell’edizione appena conclusa.

Per quanto riguarda il prossimo eventuale tronista, si è già fatto il nome di Mario Serpa, ex-corteggiatore di Sona, ma la cui relazione con lui si è conclusa dopo pochi mesi, non senza amare dichiarazioni e accuse verso l’ex tronista. In ogni caso, i casting per la scelta del futuro protagonista sono già iniziati, ma il nome tanto atteso è ancora un segreto.

Per quanto riguarda il trono classico, uno dei nomi più acclamati dal pubblico è quello di Mattia Marciano, ex corteggiatore di Desiree Popper, ex-tentatrice del Grande Fratello 14, la quale però si è ritirata dal trono ancor prima di concluderlo, lasciando tutti senza parole, soprattutto il povero Mattia, che ci aveva creduto fino all’ultimo.

Un’altra ipotesi è quella che uno dei futuri protagonisti del programma potrebbe arrivare dall’edizione 2017, in corso da pochi giorni, del programma televisivo Temptation Island. Questo è già accaduto negli anni precedenti, infatti Gianmarco Valenza, tronista nell’edizione 2015/2016, aveva partecipato come concorrente al sopracitato programma. Infine, un nome abbastanza conosciuto nel mondo dello sport, quale quello del nuotatore Alex Di Giorgio, potrebbe facilmente ritrovarsi sulla bocca di tutti grazie alla prossima edizione di Uomini e Donne.

Infatti, Alex Di Giorgio sembra essere uno dei possibili protagonisti della stagione 2017/2018, ciò che non è ancora molto chiaro, però, è: prenderà parte al trono classico o al trono gay?