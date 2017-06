La ricetta del salame al cioccolato

Salame di cioccolato: cosa è? Ingredienti e preparazione

Il salame al cioccolato è un gustosissimo dolce prettamente italiano e tipico di alcune festività come la Pasqua e il Natale. Non è un dolce molto difficile da fare ed è alla portata di tutti coloro che hanno la passione per la pasticceria e, soprattutto, per tutti i golosi.

Questa delizia è perfetta da preparare anche nel periodo estivo, perché è fresca e prelibata allo stesso tempo e non obbliga a star vicino ai fornelli o al forno. Inoltre non ha costi di produzione molto alti perché quasi sempre abbiamo gli ingredienti necessari in casa. La ricetta che vi andiamo a proporre è quantificata per circa 8/10 persone.

Ingredienti del salame di cioccolato

– 300 gr di biscotti secchi;

– 160 gr di burro;

– 2 uova;

– 120 gr di zucchero;

– 200 gr di cioccolato fondente;

– zucchero a velo qb.

– Tempo di preparazione: circa 30/35 minuti.

– Tempo di cottura: 5/7 minuti.

– Riposo: 4 ore circa.

– Quantità: 8/10 persone.

– Difficoltà: facile.

Scopri anche l’approfondimento su come preparare il salame di cioccolato con il bimby.

Preparazione del salame al cioccolato

Sbriciolare i biscotti secchi in pezzi non molto piccoli facendolo semplicemente con le mani, perché usando un mixer si ridurrebbero in briciole e ciò non andrebbe bene, poiché nel salame ne dobbiamo sentire la consistenza.

Nel frattempo sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria, montare il burro con una planetaria o una frusta manuale, assicurandoci che sia abbastanza morbido per poterlo montare a crema; un consiglio: metterlo fuori dal frigorifero almeno 10 minuti prima di iniziare il procedimento.

Dopodiché, insieme al burro, aggiungere lo zucchero e in seguito le uova tanto da ottenere una crema soffice e senza grumi.

Unire il cioccolato fondente fuso con la crema che abbiamo appena preparato, rendendo il tutto omogeneo; aggiungere poi i biscotti fatti a pezzetti in precedenza e lavorare bene l’impasto.

Arrivati a questo punto, è necessario un foglio di carta da forno, che potete porre in un vassoio rettangolare, su cui versare sopra il composto con le mani o con una spatola per dolci in modo da semplificarvi il lavoro; dategli una forma conica cercando di formare un vero e proprio salame, solo un po’ più grande; spolveratelo con lo zucchero a velo e arrotolatelo nella carta da forno. Stringete bene le due estremità affinché non perda la forma desiderata. Dopo questo procedimento, mettetelo anche in un foglio di alluminio e fatelo riposare per circa 4 ore in frigorifero. Quando vedrete che avrà la consistenza giusta, toglietelo dal frigo e spogliatelo delle carte in precedenza poste. Servite il dolce tagliato a fette proprio come se fosse un salame.

Per essere più originali, questo delizioso dolce può essere preparato con uvetta, nocciole o cereali che insieme ai biscotti spezzettati avranno in totale sempre un peso di circa 300 grammi.