Comunicare un’immagine aziendale professionale con le cartelline portadocumenti personalizzate

Comunicare un’immagine aziendale professionale, chiara e affidabile, ai propri clienti è fondamentale; per questo utilizzare delle cartelline portadocumenti personalizzate originali e di buona qualità acquista un’importanza strategica.

Ormai su internet è possibile pubblicizzare la propria attività aziendale su molti canali, ma una campagna di marketing non può definirsi completa se non prevede anche l’uso della tradizionale lettera di presentazione; la carta conserva il pregio della tangibilità e questa fa in modo di catturare l’attenzione del cliente.

Riunioni, meeting e convegni sono all’ordine del giorno e l’azienda ha tanto materiale da distribuire ai clienti, ma come fare? Le cartelline portadocumenti sono una buona soluzione per presentarsi in modo elegante valorizzando la propria azienda. Nate per la conservazione dei documenti, le cartelline possono essere personalizzate con stampe, disegni e forme diverse che rispecchiano lo stile e le esigenze di cui si ha bisogno. È possibile stampare delle cartelline professionali sia in formato A4 che in formato A5, con le apposite alette per la conservazione dei biglietti da visita.

Le cartelline portadocumenti personalizzate possono avere due o tre lembi e cordonatura singola o doppia a seconda della quantità di fogli che devono contenere. La cordonatura serve per creare un piccolo incavo nel punto desiderato per ottenere pieghe pulite senza rompere le fibre. Per avere un risultato più professionale è possibile stampare le proprie cartelline su diversi tipi di carta con diversa plastificazione: la plastificazione lucida garantisce una stampa brillante, quella opaca invece crea un effetto più elegante e conferisce morbidezza al tatto. La varietà di scelta di stampa delle cartelline portadocumenti personalizzate è possibile realizzarla grazie alle nuove e moderne attrezzature che consentono una buona lavorazione del prodotto garantendo risultati eccezionali.

Le cartelline sono studiate per essere pratiche e funzionali e vengono realizzate con un materiale cartaceo di grammatura specifica per garantire una lunga e buona durata nel tempo; ad oggi sono un oggetto abbastanza comune, ottime per organizzare al meglio i documenti che si ha necessità di tenere sempre a portata di mano o di archiviarli in modo ordinato. Sono utili per portare i documenti sempre con sé senza correre il rischio di perderli o di rovinarli.

Le cartelline portadocumenti personalizzate contribuiscono a dare un aspetto professionale alla propria attività, sono un omaggio elegante e utile che aiuta ad imprimere l’immagine dell’azienda nella mente di chi le riceve.