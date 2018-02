Faccette dentali per un sorriso naturale perfetto

Vorresti un sorriso naturale e perfetto, ma non sai come ottenerlo? Le faccette dentali potrebbero essere esattamente ciò che stavi cercando.

Sono infatti un alleato fantastico per un sorriso a prova di passerella, che non risulti mai artificiale ma che sia sempre smagliante.

Le faccette dentali artigianali di DentalArte infatti sono così sottili e naturali che non ti accorgerai nemmeno di averle. Ideate con l’intento di garantire al paziente la massima soddisfazione, le faccette dentali sono ottime per risolvere quei problemi di cromia e di forma che non sarebbe possibile risolvere diversamente.

Lo sbiancamento infatti si limita a migliorare la cromia dei denti e ha una durata limitata, l’apparecchio aiuta a raddrizzare i denti ma non ne modifica forma e colore, mentre le faccette dentali risolvono entrambi i problemi rapidamente e senza sacrifici.

Tutti i problemi che possono essere risolti con le faccette dentali DentalArte

Le faccette dentali sono la soluzione giusta per tantissimi problemi. Diastemi, denti storti, rotti, inclinati, con lo smalto rovinato o abraso diventeranno perfetti in due sole sedute grazie alle faccette dentali. Realizzate a mano una ad una per adattarsi perfettamente al viso e alla bocca di ciascun paziente, le faccette dentali garantiscono una traslucenza che soddisferà anche i più esigenti.

Sottili come una lente a contatto, il loro spessore è infatti di solo 0,3 mm, ma resistentissime perché realizzate in disilicato di litio, ben 3 volte più resistente della normale ceramica, le faccette dentali durano molto a lungo e non perdono la loro bellezza nel corso degli anni.

Il segreto delle faccette dentali DentalArte: ecco perché sono uniche e così amate dai VIP

Le faccette dentali Dentalarte sono uniche perché nessun dettaglio è stato lasciato al caso: artigianalità, traslucenza e naturalezza le rendono diverse da tutte le altre faccette dentali.

La loro grandissima qualità e il fatto che siano modellate su ogni viso le rende uniche e molto amate da tutti, anche dai VIP.

Perché chi desidera un sorriso da passerella vuole solo il meglio e sceglie di affidarsi solo a chi ha fatto dell’estetica dentale la sua sfida quotidiana.