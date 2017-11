Velocità internet: come trovare ed effettuare uno speed test affidabile

Uno speed test è un servizio web sviluppato per misurare la velocità di una connessione internet. In rete si trovano molti software di questo tipo, gratuiti e semplici nell’utilizzo. Tutti i tipi di speed test operano, più o meno, allo stesso modo. A seconda delle nostre esigenze, possiamo scaricare i software sui dispositivi (pc, tablet, smartphone) oppure utilizzarli mediante un browser. Lo scopo di questo servizio è quello di verificare la reale velocità internet di cui disponiamo e se questa corrisponde, o meno, a quella dichiarata dal provider.

Nel momento in cui scegliamo un’offerta, l’operatore dichiara nel contratto sia la massima velocità di download, sia la velocità minima; se un internet test rileva una velocità inferiore a quella minima, possiamo chiedere di recedere dal contratto in modo gratuito. Qualora non si fosse soddisfatti della connessione inclusa nella propria tariffa internet, è consigliabile effettuare un confronto ADSL delle offerte di rete fissa e cambiare quella attiva sulla propria linea. Per trovare la migliore soluzione per le tue esigenze, vai su Komparatore.it, un motore di comparazione tariffaria gratuito tramite il quale è possibile anche effettuare una verifica della velocità internet.

Come Trovare uno Speed Test Affidabile

Un internet speed test solitamente misura le velocità di download e di upload di una connessione di rete. Uno speed test affidabile, tuttavia, rileva anche il ping. La latenza (ping) è un valore piuttosto importante, poiché rappresenta il tempo che la connessione impiega per processare una determinata richiesta. Un ping basso è indice di una connessione piuttosto performante; un valore alto di latenza, al contrario, indica una connessione poco veloce.

I valori di download e di upload si esprimono in Megabit; più sono alti, più la nostra connessione internet è performante. Il download rappresenta la velocità che una connessione impiega a scaricare i dati di un sito web: in pratica, misura la velocità impiegata per scaricare ad esempio un video o un file musicale. La velocità di upload indica la velocità con la quale la rete carica i dati dal device ad un server remoto, operazione che realizziamo ad esempio nel momento in cui alleghiamo un file o inviamo una mail.

Le velocità massime previste da una connessione ADSL sono solitamente di 20 Mega in download ed 1 Mega in upload; chi usufruisce di una rete in fibra ottica potrà invece navigare fino a 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload.

Come Si Effettua un Internet Test

I software messi in rete per misurare la velocità internet sono tutti piuttosto semplici da utilizzare. Per effettuare uno speed test e ricevere risultati affidabili, bisogna solo seguire una serie di piccoli accorgimenti, come:

1. interrompere tutti i download e gli upload dei file e il trasferimento di questi da un pc all’altro;

2. non utilizzare programmi che richiedono la connessione ad internet;

3. interrompere tutti i programmi client di posta elettronica e di messaggistica istantanea;

4. sconnettere tutti i dispositivi dalla rete WiFi, tranne il device dal quale si misura la velocità internet;

5. collegare il dispositivo da cui si effettua il test al modem, mediante un cavo.

Dopo aver seguito questi passaggi, basta cliccare su Avvia Test. Nel giro di qualche secondo, il software restituirà i valori relativi alla velocità internet, comprensivi di informazioni come il provider e il tipo di device dal quale si è effettuata la verifica.