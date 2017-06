Sneakers: cent’anni e non sentirli

Si è svolta circa dieci giorni fa presso l’Ex Dogana di Roma, in occasione di Ginnika Expo, una mostra espositiva davvero unica, che ha avuto come protagonista assoluto uno dei modelli di scarpe più famoso al mondo: le sneakers.

Dai ventitré esemplari di Michael Jordan alle storiche Valsport del 1960, dedicate alle Olimpiadi di Roma, passando per le De Simone chiodate del 1938 e le Onitsuka Tiger “Mexico 66”: cinquecento pezzi rari e da collezione per celebrare i cent’anni di un oggetto ormai divenuto di tendenza, nella moda e nello sport.

Cosa sono le sneakers

Note perlopiù come scarpe da ginnastica, basket e tennis, le sneakers sono state infatti progettate e concepite per essere utilizzate principalmente nello sport e in altre forme di esercizio fisico, ma si sono con il tempo evolute fino ad essere oggi indossate anche per le normali attività quotidiane.

Sono scarpe particolarmente flessibili – caratterizzate da una suola in gomma e un rivestimento superiore fatto di tela, materiale sintetico o cuoio – inventate da un poliziotto inglese all’inizio dell’800 (ma commercializzate solo a partire dal 1916) per poter inseguire i malviventi senza far rumore; il termine sneaker deriva infatti dal verbo ‘to sneak’ che significa ‘di nascosto’.

Grazie all’evoluzione dell’uso delle sneakers, divenute a tutti gli effetti un accessorio di abbigliamento casual, esistono oramai in commercio articoli sempre più sofisticati ed esteticamente molto curati, griffati – oltreché da stilisti – anche da celebrità del calibro di Sarah Jessica Parker, Miley Cirus, Pharrel e Kanye West.

Dove acquistare le sneakers

Non esistono negozi di calzature o e-commerce di abbigliamento che non abbiamo nel loro catalogo questo modello di scarpa. Dalle collezioni per uomo e donna di Zalando – firmate Adidas, Rebook, Moschino, Versace, Nike ecc – alle sneakers da donna di Pittarello, passando per le originali Diadora Heritage in vendita nello store online Fratinardi.

Insomma, di lusso o casual, sportive o alla moda, con o senza griffe, le sneakers sono ormai un capo di abbigliamento irrinunciabile per tutti gli amanti della comodità, indipendentemente dalla pratica sportiva. Più che una scarpa, in definitiva, un vero e proprio stile di vita.