Scheda video MSI GeForce GTX 1080 Ti Armor 11G OC: specifiche tecniche e recensione

Oggi vi parleremo di una nuova scheda video di fascia alta, progettata dalla casa produttrice MSI. Questa scheda grafica è la scheda più avanzata attualmente sul mercato, stiamo parlando della MSI GEFORCE GTX 1080 TI ARMOR 11G OC. Se vi interessano oltre a questa scheda grafica altre recensioni, potete trovarle su questo sito dedicato all’hardware per PC. La scheda grafica viene prodotta con materiali resistenti e leggeri, ed è costituita con dei nuovi componenti quali Hi-c CAP, Solid CAP, ed i nuovi SFC. Si caratterizza per il colore nero e per delle finiture bianche, presenti lungo i bordi, che sono in grado di rendere la scheda ancor più sofisticata ed elegante.

Specifiche Tecniche

La MSI GEFORCE GTX 1080 TI ARMOR 11G OC è una scheda a cui non manca proprio nulla. Con prestazioni eccezioni, la tecnologia VR READY di nuova generazione vi offrirà un tempo di latenza davvero basso e una buona compatibilità plug-and-play con le cuffie NIVIDIA VRWorks, affiancate alla tecnologia: VR audio, VR physics e VR haptics in grado di offrirvi un audio pulitissimo e nitido in ogni momento. La scheda MSI GEFORCE GTX 1080 TI ARMOR 11G OC possiede un Core Clock in Boost con una frequenza di 1645 MHz mentre in Base pari a 1531 MHz, invece la Memory Clock avrà una frequenza pari a 11016 MHz. La scheda video ha una capienza di 11 GB e la memoria sarà di tipo GDDR5X. L’unità di elaborazione grafica è di tipo NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti, mentre il bus standard è di tipo PCI Express x16 3.0 e sarà di tipo 352 Bit. La scheda video MIS GEFORCE GTX 1080 TI ARMOR 11G OC sarà inoltre in grado di supportare la modalità Multiview, questo significa che potrete collegare alla scheda video fino a 4 schermi. La scheda video possiede delle linee di uscita di tipo DisplayPort x 3 versione 1.4, HDMI version 2.0 e DL-DVI-D e la risoluzione massima è del display di 2560 x 1600. Questa scheda è dotata di una tecnologia Multi-GPU SLI e 2-way e un supporto HDCP 2.2. Questa scheda ha un wattaggio di 250W, e per delle buone prestazioni della GPU sono consigliati 600 W. Infine i connettori di alimentazione saranno di tipo 8-pin x 2. Nella scheda troverete installata l’ultima versione di DirectX e la versione 4.5 del software OpenGL, infine supporterà la tecnologia SLI.

Gaming di ultima generazione

La scheda video permette delle sessioni di gioco più fluide e più veloci, facendovi dimenticare completamente degli spiacevoli input lag, screen tearing e display shutter. Vi offrirà una risoluzione magnifica in UHD che sarebbe ULTRA HD, ovvero una risoluzione 4 volte avanzata rispetto alla risoluzione tradizionale a 1080p, mettendovi a disposizione immagini più chiare e con maggiori dettagli possibili, non solo durante le vostre partite ma anche quando guarderete una clip su internet o un film.

Nuova Tecnologia VR

La MSI ha decido di produrre questa scheda video che offre grandi soddisfazioni gaming, con l’intenzione di riuscire a fare immergere totalmente l’utente in una esperienza di realtà virtuale unica e mai vissuta prima. La scheda è adatta perfettamente alle sessioni in Virtual Reality in modo fluido e chiaro, offrendovi quindi la migliore esperienza VR disponibile al momento, senza mai andare a scatti o avere dei rallentamenti d’immagine grazie alla tecnologia MSI Gaming, in grado di ottimizzare notevolmente le sessioni in realtà virtuale. La casa ha quindi deciso di installare un sistema chiamato VR Boost Kit, in grado di rendere le connessioni alla realtà virtuale, raggiungibili tramite un solo pannello frontale di 5.25’’.

Ventole TORX e tecnologia Zero Frozr

Per quanto riguarda la scelta per l’equipaggiamento termico la scheda video possiede due ventole riconosciute con due premi award, e sono le MSI TORX. Queste ventole sono progettate per offrire un sistema di raffreddamento ottimale, assicurandovi inoltre la silenziosità totale del prodotto grazie alla tecnologia Zero Frozr. Questa tecnologia è ormai introdotta in tutte le schede offerte dalla casa, diventando così uno standard per tutte le schede grafiche di fascia medio-alta. Offrendovi una silenziosità assoluta, le ventole resteranno ferme in modalità idle, gaming base e multimedia, mentre durante il gaming e il benchmark la rotazione delle ventole sarà veloce, in grado di offrirvi potenti prestazioni, senza però emettere alcun rumore. Le ventole spingono il calore della GPU nella parte inferiore, stesso discorso per il flusso d’aria che viene spinto verso il dissipatore posto in basso, inoltre permetteranno un maggiore flusso d’aria in modo da favorire la totale dispersione del calore al dissipatore.

Software Afterburner per un overclock estremo

La scheda video offre un programma di overclock chiamato Afterburner, per chi non lo conoscesse questo software è il più utilizzato dagli utenti di tutto il mondo. Vi permetterà di settare alcune delle impostazioni per regolare la scheda madre, l’aggiunta di alcune opzioni personalizzabili per settare i profili delle ventole, un’ottima visuale dettagliata del vostro harwarecon e sarà inoltre aggiunta la possibilità di creare video.

Conclusioni

Crediamo che la scheda sia perfetta in tutto e per tutto. Possiede prestazioni eccellenti, materiali solidi un ottimo sistema di raffreddamento e una buona efficienza energetica. Forse manca la personalizzazione per quanto riguarda le illuminazioni Led ma queste sono piccolezze in confronto alle capacità di questa scheda video che monta tranquillamente l’ultima GPU Pascal e vi permette di attuare la VR. Se siete interessati all’acquisto sappiate che questa scheda video non è di certo economica, è possibile acquistarla sul web pagando una somma di circa 900 euro, prezzo meritano considerando la vita duratura del prodotto e ovviamente un’esperienza di gioco di ultima generazione con prestazioni senza precedenti.