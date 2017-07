Calzature: le tendenze per l’inverno 2017/2018

La stagione autunno-inverno 2017/2018 è alle porte, e iniziare a dare uno sguardo alle nuove tendenze in fatto di calzature è un ottimo modo per arrivarci preparate.

Le nuove sfilate hanno presentato una donna forte, aggressiva, che sa il fatto suo. Una donna che esalta la propria femminilità puntando anche sugli accessori prettamente maschili: tailleur giacca e pantalone, calze sotto il ginocchio, sneakers e scarpe stringate. Tra le scarpe sportive più in voga per la prossima stagione troviamo le Saucony nelle loro innumerevoli declinazioni di colore, e le Atlantic Stars, con le loro inconfondibili stelle. Particolarmente suggeriti i contrasti e le tonalità forti, per un flash di colore, da riprendere magari con una giacca o un accessorio in tinta.

Ma la nuova stagione vede anche il ritorno delle zeppe e della pelle nera, elemento che conferisce aggressività e grinta a qualunque tipo di look. Ideali per il giorno e per la sera, queste calzature possono essere declinate in vari modi: dal classico abbinamento con una giacca di pelle, a un contrasto sbarazzino con un abitino fantasia. Consigliati i modelli stringati e borchiati Jeffrey Campbell per la sera, e per il giorno i modelli Windsor Smith, da quelli aperti per le giornate autunnali più calde, agli stivaletti neri con la zeppa, ideali anche da abbinare a un tailleur taglio maschile.

Per quanto riguarda i colori di tendenza, assisteremo a un ritorno del rosso, ma ci sarà anche un ampio uso del blu. Sì ai dettagli nei colori più accesi, come il fucsia o il giallo.

Con il caldo delle giornate estive lo shopping può diventare molto faticoso, ed è per questo che c’è chi sempre più spesso utilizza i portali di shopping online, comodi e user-friendly, ideali per chi vuole “dare uno sguardo” senza trascorrere un pomeriggio nella calca dei centri commerciali. Per trovare i capi più alla moda a prezzi competitivi, anche per le grandi marche, consigliamo i portali Yoox, Zalando, Luisa Via Roma e Tiffany Bergamo: qui potrete farvi un’idea delle ultime tendenze, e navigare in tutta facilità grazie alla comoda divisione per sezioni e alle funzioni di ricerca e smistamento in base a filtri.