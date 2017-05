Perché andare in vacanza a Rodi?

L’estate sta per arrivare e come ogni anno passate il tempo libero alla ricerca della meta perfetta in grado di conciliare mare, divertimento e cultura?

Allora il posto giusto per voi è la paradisiaca isola greca di Rodi.

Ecco a voi i 5 buoni motivi per andare in vacanza a Rodi, che spazzeranno via ogni dubbio.

1) La sua affascinante storia e cultura

Gli scavi archeologici dell’antica acropoli, i musei di alto valore storico-culturale e le mura medievali, vi trasporteranno indietro nel tempo, facendovi vivere momenti da ricordare per sempre.

Se questo primo motivo non vi fa dire che soltanto questo vale il viaggio, continuate a leggere gli altri, vi sembrerà di fare un sogno ad occhi aperti.

2) I suoi incantevoli paesaggi naturali

Se provate a chiedere a chi è già stato in vacanza a Rodi cosa lo ha maggiormente emozionato, vi risponderà: i suoi meravigliosi panorami.

Infatti, potrete organizzare itinerari davvero incredibili e soprattutto scoprire la natura selvaggia di Rodi, come la Valle delle Farfalle, i parchi marini, le stupende cascate e le spiagge.

3) I divertimenti e la vita notturna

Durante la vostra vacanza non devono assolutamente mancare i divertimenti e le serate trascorse a ballare sino alle prime luci del mattino?

Allora, ecco perché quest’estate andrete a Rodi.

L’isola è perfetta proprio per chi vuole di mattina rilassarsi in spiaggia, mentre di notte scatenarsi partecipando ai suoi sfrenati e famosi party.

4) La vera cucina greca: non solo la moussaka

Le tante taverne e ristoranti dell’isola propongono ai turisti un menù vario e che rispecchia pienamente la tradizione enogastronomica ellenica.

Tuttavia, potrete gustare pietanze davvero uniche e che uniscono il tipico sapore mediterraneo ad altri gusti più moderni.

In altre parole, Rodi è un vero paradiso anche per il palato.

5) La ricchezza della sua tradizione

Pur essendo Rodi un’isola cosmopolita, grazie all’arrivo ogni estate (e non solo) di turisti da tutto il mondo, affascina gli stranieri per le sue tradizioni popolari.

Tanti sono i piccoli centri da non perdere, come Archangelos, un piccolo villaggio di pescatori in cui spiccano il caratteristico porticciolo e le abitazioni color pastello.

Sarà un’occasione di vera crescita culturale.