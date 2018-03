L’Università di Cambridge, in cui Stephen Hawking insegnò matematica dal 1979 al 2009, ha diffuso un video commemorativo dedicato al celebre scienziato morto oggi 14 marzo nella sua casa di Cambridge, all’età di 76 anni.

Nella didascalia al video caricato sul canale YouTube dell’Università si legge: “Ampiamente considerata una delle menti più brillanti del mondo, Stephen Hawking era conosciuto in tutto il mondo per i suoi contributi alla scienza, per i suoi libri, per le sue apparizioni televisive, le conferenze e i film biografici. Lascia tre bambini e tre nipoti. A tutti noi dell’Università di Cambridge mancherà moltissimo”.