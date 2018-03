È diventata ormai la festa che anticipa la primavera, un evento per godere di una giornata all’aria aperta in compagnia: il St. Patrick’s day firmato Eventi6 e patrocinato dal Comune di Sassari ritorna sabato 17 marzo per la sua terza edizione.

Una formula vincente che non cambia: una lunga giornata a base di pietanze tipiche irlandesi, musica dal vivo, animazioni per bambini e ovviamente l’immancabile birra per celebrare al meglio una festa che, pur non rientrando nelle tradizioni locali, sta diventando un appuntamento atteso in città. Riconfermata anche la location: la parte alta di via Asproni si trasforma in una grande isola pedonale per ospitare i chioschi, le tavolate e il palco che sin dall’ora di pranzo animeranno la via.

Tantissima musica a fare da sottofondo: sul palco quest’anno tre gruppi che accontenteranno il variegato pubblico. Si parte con Carletto e i suoi mostri, band conosciuta dai frequentatori dei locali sassaresi, che propone un repertorio di cover selezionate tra le hits più celebri. Spazio all’indie per il secondo gruppo in programma: arrivano De Grinpipol, sassaresi doc dalle sonorità degne delle migliori band rock ‘n roll in circolazione sui circuiti internazionali, reduci dal successo del loro ultimo album Elephants. Nel rispetto della tradizione, si chiude con i Molly’s Chamber, il gruppo immancabile a San Patrizio con le loro travolgenti musiche irlandesi in grado di far ballare e animare anche i più reticenti. Inoltre, l’intera giornata sarà accompagnata dal DJ set di Sergione, che dalla sua consolle coinvolgerà tutto il pubblico.

«Siamo entusiasti di essere riusciti anche quest’anno a organizzare il St. Patrick’s day, che insieme all’Oktober Fest (evento ai giardini che porta la stessa firma) si sta confermando uno degli appuntamenti fissi nel panorama degli eventi in città – commentano gli organizzatori di Eventi6, professionisti del settore food & beverage a Sassari –. Una festa davvero per tutti, che accontenta anche le famiglie e un target di pubblico di differenti età».

È quindi tutto pronto: appuntamento in via Giorgio Asproni il 17 marzo a partire dalle 12 sino a notte per trascorrere un’allegra giornata in compagnia.