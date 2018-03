La seconda stagione di È Arrivata la Felicità non ha portato i risultati sperati: la quarta puntata andata in onda la scorsa settimana ha infatti registrato uno share pari al 10,9%, portando l’azienda pubblica a una drastica decisione per evitare la chiusura della fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, ovvero quella di spostarla su Rai 2 e di mandarla in onda il sabato sera in prima serata.

È Arrivata la Felicità 2: fiction spostata su Rai 2

La fiction firmata da Ivan Cotroneo, È Arrivata la Felicità 2, ha avuto un notevole calo di ascolti. La trama di questa seconda stagione stona con la natura festosa del progetto e non convince appieno il pubblico; per evitare dunque una sospensione immediata della serie tv, la Rai ha optato per un cambio repentino di palinsesto, mostrando anche un certo rispetto per i circa 2.700.000 telespettatori che la seguono. La serie Tv è stata spesso abituata a dei cambiamenti di palinsesto, più di una volta, infatti, è passata dal martedì al mercoledì, ma questa volta però non cambierà solamente giorno di programmazione ma anche la rete. È Arrivata la Felicità 2 verrà trasmessa su Rai 2 il sabato sera.

È Arrivata la Felicità 2 contro Ballando con le Stelle

Il sabato sera della rete diretta da Andrea Fabiano è da anni a disposizione delle serie Tv americane, che hanno un altro sapore e un target diverso da quello della fiction italiana. Questo cambiamento di palinsesto inoltre potrebbe complicare ancora di più la vita di Milly Carlucci che, con il suo Ballando con le Stelle, deve già fare i conti con il colosso di Mediaset C’è Posta per Te. In ogni caso, la quinta puntata di È Arrivata la Felicità 2 verrà regolarmente trasmessa questa sera su Rai 1 in prima serata.