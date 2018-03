Lo stile shabby chic è una delle tendenze nel mondo dell’arredamento che sta riscuotendo maggiore successo. Il termine shabby fa riferimento a un qualcosa di usurato, invecchiato; mentre la parola chic fa riferimento a un qualcosa di moda e di stile. Questo genere di tendenza dell’interior design prevede quindi l’utilizzo di mobili apparentemente invecchiati, che diano l’impressione di avere una storia alle spalle e quindi un’anima.

Ovviamente non vanno bene tutti i mobili “vecchi”, ma si prevede che si usi un “vecchio” molto preciso, con determinate caratteristiche. Questo stile ha conquistato i romantici e gli amanti delle cose retrò. Nell’ambiente bagno questi mobili sono oggi fra i più richiesti perché di carattere e dalla grande resa estetica, in stile un po’ bucolico. Ecco che quindi si possono inserire materiali di recupero e oggetti impolverati dimenticati nelle soffitte.

Dove si comprano

I mobili shabby chic, nonostante siano molto di moda, non sono tuttavia così semplici da trovare o si trovano con una scelta molto limitata in commercio. Se desiderate arredare il vostro bagno con uno stile shabby chic, provate a dare un’occhiata sul sito di Bagno Italia. Qui c’è un’intera sezione dedicata allo stile arte povera e la scelta di prodotti è ampia e variegata. Tutti i prodotti sono di eccellente qualità, curati nelle finiture e durevoli nel tempo: il vantaggio di acquistarli qui è che il rapporto qualità prezzo è a dir poco sorprendente, anche grazie a grandi sconti.

Shabby chic nella stanza da bagno: retrò e romantico

Se siete nostalgici delle atmosfere del passato non potete rinunciare ad arredare la vostra toilette in stile shabby chic. Questo tipo di arredamento porta alla luce la bellezza del mobile, rendendolo protagonista della stanza, dandogli luce ed emozione. Se in soffitta non c’è disponibilità, non importa, questo stile è talmente di moda che tutti i migliori brand si sono preoccupati di riproporre questi mobili in vari colori e formati. Le tonalità di solito sono quelle del pastello, del grigio, del panna o del bianco, ma non mancano anche colori shock per sorprendere e dare un tocco di modernità.

Spazio permettendo, un bagno in stile shabby dovrebbe avere una vasca da bagno, magari centrale o al massimo in un angolo per portare subito chi vi entra in un’atmosfera parigina e in un’antica salle de bain raffinata. Accanto alla vasca non può mancare una bella poltrona imbottita, su cui adagiare gli abiti. Una vetrinetta decorata o uno scaffale un po’ rococò conterrà gli asciugamani, i sali da bagno e gli accessori. Qualche decorazione floreale pastello, finta o di fiori secchi, decorerà l’ambiente rendendolo estremamente romantico.

Le linee dei mobili sono armoniche, si sprecano curve e riccioli decorativi. L’arredo bagno si struttura su piedini curvi a 15-20 cm da terra. I mobili sono distanziati fra loro per dare comunque un’aria respirabile. Per un bagno in perfetto stile shabby è bene adottare anche una rubinetteria adeguata, anche questa in stile un po’ retrò, magari color oro o bianco, sempre dalle linee sinuose. Le geometrie nello stile shabby non trovano spazio.