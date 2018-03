Continua l’appuntamento con la soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.40 circa. La serie, ambientata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli è la serie Tv italiana più longeva. Di seguito le anticipazioni di Un Posto al Sole della prossima settimana.

Un Posto al Sole: anticipazioni puntata di lunedì 12 marzo

Le anticipazioni di Un Posto al Sole relative alla puntata che verrà trasmessa il 12 marzo rivelano che, dopo uno scontro con Vittorio, Luca gli racconta tutta la verità sul suo legame con Anita. Intanto Elena è alla ricerca di un lavoro a Napoli per riuscire a stare più vicina a sua figlia, e fa un colloquio per lavorare come segretaria in uno studio legale.

Anticipazioni Un Posto al Sole: trama puntata di martedì 13 marzo

Per evitare sofferenze alla famiglia, Diego prende una decisione che costringe Rossella a fare i conti con i suoi sentimenti. Elena intanto riceve una notizia che potrebbe risultare positiva per il suo futuro. Vittorio, nel frattempo, sempre più innamorato di Anita, non sa se raccontarle quello che ha saputo da Luca.

Un Posto al Sole: anticipazioni puntata di mercoledì 14 marzo

Patrizio, dopo aver visto l’abbraccio tra Rossella e Diego, prende una decisione clamorosa. Silvia intanto sembra sempre più affascinata dal suo editore Emanuele, e Michele cerca in tutti i modi di recuperare terreno.

Anticipazioni Un Posto al Sole: cosa succederà nella puntata di giovedì 15 marzo

Sandro viene a scoprire una possibile dimissione del settore velistico e reagisce in maniera inaspettata, a tal punto da poter cambiare completamente il futuro dei cantieri. Intanto, mentre cresce il legame tra Diego e Patrizio, Rossella si sente sempre più confusa e arrabbiata dalla sua situazione sentimentale.

Un Posto al Sole: anticipazioni puntata di venerdì 16 marzo

Patrizio ha un confronto con Rossella, mentre Raffaele tenta in tutti i modi di convincere Diego a non partire. Nel frattempo Sandro vorrebbe avere maggior voce nella gestione dei cantieri, ma Marina cerca un modo per farlo ragionare.