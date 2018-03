Anche questa sera i numerosi canali televisivi offrono un ricco palinsesto, ecco nel dettaglio cosa vedere questa sera, venerdì 9 marzo, sulle principali reti tv.

Programmi Tv Rai di stasera, venerdì 9 marzo

Rai 1, ore 21.25: SanremoYoung – terza puntata. Il talent show condotto da Antonella Clerici torna live con la semifinale, sempre in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Come succedeva nelle precedenti puntate, anche questa sera i giovani cantanti in gara si esibiranno con brani celebri della storia del Festival di Sanremo. La giuria è composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e Poveri e Baby K.

Rai 2, ore 21.20: Nemo – Nessuno Escluso. Tra i temi trattati questa sera da Enrico Lucci e Valentina Petrini vi è il reportage sull’omicidio del giovane giornalista Jan Kuciak, girato tra la Slovacchia e la Calabria. Ospiti: il giornalista Vittorio Zucconi e l’attrice Ilenia Pastorelli

Rai 3, ore 21.15: Lo chiamavano Jeeg Robot. Un film di Gabriele Mainetti del 2015, con Claudio Santamaria e Luca Marinelli.

Trama: nella Roma di questi anni Enzo Ceccotti è un piccolo delinquente che entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli procura una forza sovraumana. L’uomo decide di usare il suo superpotere per agevolare la sua carriera criminale, ma un giorno incontra Alessia, una ragazza che si convince che lui sia Jeeg Robot d’acciaio in carne ed ossa.

Programmi Tv Mediaset di stasera, venerdì 9 marzo

Canale 5, ore 21.30: Immaturi – La Seria, ultima puntata. Fiction di Rolando Ravello con Luca Bizzarri, Ricky Memphis, Paolo Kessissoglu, Ilaria Spada, Nicole Grimaudo, Irene Ferri, Sabrina Impacciatore.

Trama: a pochi giorni dall’esame di maturità, gli Immaturi si trasferiscono in ritiro nella stessa casa al mare in cui avevano alloggiato da ragazzi ai tempi del loro primo esame. A sorpresa li raggiunge anche Anita. Piero scopre dopo vent’anni che lei non l’aveva mai tradito con Virgilio, ma con Stefano, ora diventato prete.

Italia 1, ore 21.25: Transporter – extreme. Un film di Louis Leterrier con Jason Statham, Alessandro Gassman, Amber Valletta, Kate Nauta.

Trama: Frank Martin, ex agente delle forze speciali, è un “trasportatore” che si occupa di qualsiasi bene; consegna qualunque cosa senza mai fare domande. Frank lega con il piccolo Jack, e quando il bambino viene rapito fa di tutto per portarlo in salvo

Rete 4, ore 21.15: Quarto Grado. Conduce Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. In primo piano la morte di Renata Rapposelli, la pittrice scomparsa il 9 ottobre del 2017 e ritrovata senza vita un mese dopo a Tolentino. Il programma a cura di Siria Magri analizza tutti gli elementi in mano agli investigatori.

La 7, ore 21.10: Propaganda Live. Corrado Guzzanti sarà ospite di Propaganda Live. Al centro di questa nuova puntata la politica e il dopo elezioni. Nel corso della puntata come al solito, spazio alla Social Top Ten e ai tutorial realizzati da Marco Dambrosio “Makkox”.

Tv8, ore 21.20: Dance Dance Dance. Nuovo appuntamento con il programma dedicato alla danza che trasforma le celebrità in veri e propri ballerini. A giudicare le coppie in gara, quattro giudici protagonisti dell’entertainment internazionale: Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri. Alla conduzione del programma Andrea Delogu e Nicolò De Devitiis.

Nove, ore 21.25: Fratelli di Crozza. In diretta dagli sudi di Milano, Maurizio Crozza torna con un nuovo appuntamento del suo one-man-show. Al centro della puntata, come sempre, la politica.