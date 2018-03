Il mercato offre, con una frequenza sempre maggiore, prodotti di ogni genere per tutte le categorie di prezzo. Nell’arredamento, non di rado, vengono proposte soluzioni low cost che permettono di conferire un aspetto ai propri ambienti totalmente personalizzato, senza investire capitali ingenti. Tuttavia l’altra faccia della medaglia è rappresentata da tutti quei prodotti per i quali spendere somme maggiori di denaro non è un vezzo ma una garanzia di qualità maggiore e soprattutto funzionalità. Infatti, in particolare sul web, si trovano per l’arredo bagno e per gli stessi sanitari, offerte a cifre ridicole che spesso catturano l’attenzione degli acquirenti, i quali tuttavia sono ignari del fatto che forse quel risparmio non sarà del tutto fruttuoso. Scopriamo perché.

Sanitari economici? No, grazie

La scelta dei sanitari bagno infatti non deve essere operata solo a breve termine, bensì e soprattutto in prospettiva. I motivi sono molteplici: il primo è legato alla particolarità del bagno da un punto di vista meramente strutturale e progettistico. Un bagno necessita di tubature, impianti di vario tipo, collegamenti che devono garantire una funzionalità perfetta per anni, altrimenti si dovrà rompere tutto (mattonelle, pareti, tubature) per risistemare eventuali danni; ragion per cui tutto quanto abbia a che fare con l’aspetto progettuale del bagno, deve essere pensato tenendo conto di questa evidenza. In secondo luogo, tenendo sempre a mente le motivazioni appena enunciate, la scelta di sanitari bagno poco adatti alla lunga durata e quindi facilmente soggetti all’usura – tanto per la sensibilità al calcare che potrebbe inficiarne il funzionamento, quanto per questioni estetiche non da poco – sostituire componenti logorate, talvolta addirittura inefficienti, non è un’operazione semplice e non invasiva come cambiare divano o letto. In quei frangenti (letti, salotti ecc) la scelta di un prodotto low budget potrebbe funzionare, ma nel caso specifico di cui si parla è evidente che optare per sanitari per bagno di qualità sia una necessità più che un’opzione.

Sanitari per bagno, perché investire sulla qualità

Investire sulla qualità porta con sé numerosi vantaggi economici, estetici e funzionali. Partiamo dal lato meno immediatamente percepibile nell’acquisto di sanitari per bagno, quello economico. Spendere meno oggi, con la buona probabilità dell’incorrere dei problemi sopra evocati, legati alla scarsa fattura di sanitari dal basso costo, implica, per un rapporto di causa effetto, una spesa maggiore futura in manutenzione e sostituzione dei componenti. Da quest’ultimo punto si può giungere alla seconda motivazione per cui scegliere per il bagno sanitari di qualità risulta essere una mossa saggia. Sostituire un sanitario dopo un po’ di tempo, infatti, non significa necessariamente sostituirli tutti insieme, non sono rari i casi in cui un lavandino venga rimpiazzato da uno di maggior qualità, lasciando però i vecchi sanitari nel resto del bagno; è chiaro che l’impatto estetico possa non essere dei migliori, per usare un eufemismo. Parlando per ultimo, anche se forse è l’aspetto più importante in un bagno, della funzionalità, la riflessione deve ricollegarsi a quanto detto fino ad ora. Un lavandino rovinato, magari con un rubinetto con tutti i filtri intasati, avrà un getto d’acqua meno fluido, tanto per riportare un esempio, abbastanza diffuso e neanche troppo grave. Ma cosa accade quando i problemi di funzionalità riguardano il wc o il bidet? Il bagno è il luogo in cui maggiormente ogni giorno si decide una buona parte del nostro stato di salute, igienizzare il corpo è il primo modo per evitare batteri e infezioni intime fastidiose. Per questo, più che tutte le riflessioni di carattere economico o estetico che possano essere fatte in merito, la scelta di componenti di prima qualità, anche spendendo qualcosa in più, diventa prioritaria, in particolare quando si vive in famiglia e magari con bambini.

Inoltre, è certamente vero che il web offra condizioni economiche favorevoli per l’acquisto di prodotti, ma questo deve essere fatto con ponderazione. Comprare il sanitario più economico sul mercato non è saggio, ma non vuol certo dire che si debba per forza fare un mutuo per investire nel bagno sanitari di qualità. Ci sono diversi prodotti, anche di brand molto noti, che proprio grazie alla competitività del mercato offrono sempre di più prezzi favorevoli, spendendo meno di quanto non sarebbe accaduto fino a qualche anno fa, ma assicurandosi un prodotto valido per resa, estetica e, visto che è il discorso che più risulta urgente a chi investe per la casa, risparmio in prospettiva.