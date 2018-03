La nuova fiction di Canale 5 Immaturi – La Serie è arrivata ormai alla conclusione. Nonostante l’inizio difficoltoso, la serie TV di Rolando Ravello è riuscita ad appassionare il pubblico di Mediaset portando sul piccolo schermo una versione riadattata di un film di successo. Di seguito le anticipazioni dell’ultima puntata di Immaturi, in onda venerdì 9 marzo.

Anticipazioni Immaturi – La Serie: ultima puntata del 9 marzo

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Immaturi rivelano che, a pochi giorni dall’esame di maturità, gli immaturi decidono di trascorrere gli ultimi giorni nella stessa casa al mare in cui andavano da ragazzi. A sorpresa li raggiunge anche Anita. Dopo vent’anni, Piero (Luca Bizzarri) scopre che lei non l’aveva tradito con Virgilio ma con Stefano (Michele La Ginestra), ora diventato prete. I sei amici si confrontano su quello che desideravano da ragazzi e su quello che in realtà hanno raggiunto; nessuno di loro è felice per quanto riguarda l’amore. Serena, dopo aver scoperto di essere incinta, è indecisa se trasferirsi a Dubai con suo marito o restare a Roma, Virgilio (Paolo Kessissoglu) mette fine alla relazione con Doriana perché si rende conto che sua figlia ha più o meno la stessa età della ragazza; Daniele (Daniele Liotti) si lascia tentare ancora una volta dal gioco d’azzardo, e Luisa (Irene Ferri) scopre con certezza i tradimenti del suo futuro sposo Flavio.

Come rivedere le puntate di Immaturi – La Serie

Per rivedere tutte le puntate di Immaturi – La Serie, basta registrarsi gratuitamente sul sito oppure scaricare l’applicazione Mediaset On Demand: un servizio di video streaming che permette di rivedere tutti i programmi e le serie TV trasmesse sui canali Mediaset.