Prosegue con successo l’appuntamento settimanale con la serie Tv di Rai 1 Don Matteo. L’undicesima stagione continua infatti a riscuotere buoni consensi da parte del pubblico, che sembra aver apprezzato le numerose new entry all’interno del cast. I nuovi volti della fiction, però, non sono l’unica novità di quest’anno: dopo dieci anni di stagioni, infatti, la collaborazione con il Maestro Pino Donaggio, autore della colonna sonora di tutti i capitoli e della sigla di apertura, si è conclusa. Al suo posto è arrivato Andrea Guerra, autore di altre musiche di successo come quelle delle fiction Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti.

A seguire le anticipazioni sulla nona puntata di Don Matteo 11, in onda giovedì 15 marzo su Rai 1.

Don Matteo 11: anticipazioni puntata del 15 marzo

Le anticipazioni sulla nona puntata di Don Matteo rivelano che, mentre scattano le indagini sull’aggressione a una psicoterapeuta, Chiara, la sorella del Capitano Anna Olivieri, torna a Spoleto dopo la fine del suo amore. Per distrarla, il Maresciallo Cecchini si offre di portarla fuori a cena, ma la ragazza scompare. Intanto Don Matteo viene rapito e tenuto in ostaggio da una ragazza in fuga. Nel frattempo in canonica arriva un giovane prete; convinto che voglia prendere il posto di Don Matteo, il Maresciallo Cecchini gli fa credere che Spoleto sia una città molto pericolosa.