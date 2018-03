La presenza di numerosi canali tv consente di avere una vasta e variegata scelta di programmi da guardare; ecco nel dettaglio quelli in onda questa sera sulle principali reti televisive.

Programmi TV Rai di stasera, giovedì 8 marzo

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda l’ottava puntata di Don Matteo 11. Una fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Alexis Sweet, con Tarence Hill e Nino Frassica. In questa nuova puntata un giovane avvocato viene accusato di omicidio e il PM crede alla sua colpevolezza. Il capitano Anna scopre però che l’avvocato è la ragione della fine del matrimonio di Marco. Intanto Cecchini scopre che Zappavigna non ha mai detto ai suoi genitori di essere un carabiniere e approfitterà della situazione per mettere zizzania tra lui e Assuntina. Nel secondo episodio una prostituta ucraina accusa Barba di averla importunata e aggredita. Don Matteo indagherà per riuscire a scagionare l’amico. Intanto una ricca signora lascia in eredità alla famiglia Cecchini un ingente patrimonio a patto che si occupino del suo coniglio.

Su Rai 2 alle 21.20 va in onda la seconda puntata del docu-reality Boss in incognito. Il conduttore Gabriele Corsi in questa quinta edizione ha non solo il compito di narrare le gesta dei boss, ma anche di affiancarli durante la loro avventura sotto copertura. Il protagonista di questa puntata sarà Marco D’Arrigo, il fondatore di California Bakery, una catena di locali dove è possibile gustare le ricette della tradizione americana.

Su Rai 3 alle 21.25 va in onda la terza puntata de La Grande Storia. Attraverso rare immagini a colori questa nuova puntata ripercorrerà, con la voce di alcuni testimoni oculari, gli ultimi mesi di vita di Adolf Hitler e di Benito Mussolini.

Programmi TV Mediaset di stasera, giovedì 8 marzo

su Canale 5 alle ore 21.20 va in onda Sopravvissuto – The Martian, un film di Ridley Scott con Matt Damon e Jessica Chastain. Trama: l’astronauta Mark Watney rimane intrappolato su Marte dopo essere stato abbandonato dai suoi compagni di equipaggio a causa di un’emergenza. Mark dovrà cercare di sopravvivere e di adattarsi il prima possibile alla vita sul pianeta, prima che qualcuno alla Nasa scopra che in realtà non è morto.

Su Italia 1 alle ore 21.25 va in onda Crimson Peak, un film di Guillermo del Toro con Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston e Charlie. Trama: Il giorno dopo una tragedia familiare, un’aspirante scrittrice è combattuta tra l’amore per il suo amico d’infanzia e la curiosità verso un misterioso sconosciuto. Mentre tenta di sfuggire ai fantasmi del suo passato, rimarrà ancorata ad una casa che fa fatica a dimenticare.

Su Rete 4 alle ore 21.15 torna l’approfondimento politico Quinta Colonna. A pochi giorni dalle votazioni Paolo Del Debbio intervista il Governatore del Veneto, Luca Zaia, e aprirà un lungo dibattito sulle future alleanze tra i partiti in vista della formazione del nuovo Governo.

Su La7 alle 21.10 va in onda Piazza Pulita. Ospiti del talk show condotto da Corrado Formigli: Matteo Richetto, Ferruccio De Bortoli, Antonio Padellaro, Barbara Serra e Domenico De Masi.

Tv8 alle ore 21.00 trasmette la partita di Europa League: Lazio – Dinamo Kiev; la Lazio guidata da Simone Inzaghi ospita allo stadio Olimpico la Dinamo Kiev. Telecronaca a cura di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Su Nove alle ore 21.25 va in onda la puntata pilota della serie Tv Queen of the South.