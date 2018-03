Kerastase ha scelto come nuova testimonial la modella americana Emily Ratajkowski. Il brand di L’Oreal ha puntato su uno dei volti più celebri del momento per promuovere i propri prodotti. Con più di 16 milioni di follower solo sulla sua pagina Instagram, la Ratajkowski rappresenta senza dubbio un baluardo per provare a diffondere le qualità del marchio. Secondo la global president di Kerastase, Rosa Carrico, la modella statunitense rappresenta una visione consapevole e moderna di ciò che vuol dire essere belle, anche perché può essere considerata una donna in armonia con sé stessa.

Ma non sono solo questi i valori promossi dalla Ratajkowski, che può sfoggiare senza dubbio un livello di femminilità molto elevato, coniugandolo con uno spirito autonomo e all’insegna della libertà. Tutte doti che hanno indotto il brand hair care a puntare su questa icona beauty, che nel giro di pochi anni è diventata una vera e propria musa per un gran numero di hairstylist. La stessa Emily ha fatto notare che i capelli, per lei, rappresentano un modo per far conoscere la propria personalità e per esprimere sé stessa. Ecco perché la modella ha dichiarato di essere fiera di essere stata chiamata a far parte della famiglia di Kerastase.

Già presente nei film Gone Girl e Cruise, la Ratajkowski ha arricchito la propria esperienza cinematografica con pellicole come In Darkness e Welcome Home. Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo l’annuncio della collaborazione con Kerastase, ha spiegato di amare i capelli naturali e morbidi, che le permettono di sentirsi perfettamente a proprio agio: per questa ragione non può rinunciare a trattamenti hair care di qualità. Peraltro, Emily si era fatta notare qualche mese fa, dopo aver accorciato la propria chioma e aver cominciato a sfoggiare un lob decisamente contemporaneo. Adesso che i suoi capelli sono ricresciuti, in ogni caso, stanno contribuendo ancora di più a definire e a delineare la sua immagine e il suo modo di essere. Già studentessa alla UCLA in California nell’ambito dell’arte, la Ratajkowski ha origini inglesi ma si è trasferita negli Usa quando aveva appena 5 anni: suo padre era un pittore astratto, mentre sua madre era una insegnante di letteratura inglese. L’amore per l’arte e per il bello, insomma, è proprio scritto nei suoi geni.

Per provare a diventare affascinanti come Emily, dunque, non c’è altro da fare che iniziare ad acquistare i prodotti Kerastase online: piccole Ratajkowski crescono?