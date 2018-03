Continua l’appuntamento settimanale con la serie TV di Rai 1 È Arrivata la Felicità 2. Nonostante il risultato positivo degli ascolti, la fiction prodotta da Publispei continua ogni settimana a cambiare giorno di programmazione, passando dal martedì al mercoledì senza trovare una collocazione definitiva. Inizialmente lo spostamento delle repliche de Il Commissario Montalbano dal lunedì al martedì aveva fatto migrare la fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi al mercoledì, ma neanche questo giorno si è rivelato un porto sicuro, perché la puntata della prossima settimana verrà trasmessa di martedì per lasciare il posto a Sanremo Young.

Di seguito le anticipazioni sulla quinta puntata di È Arrivata la Felicità 2 in onda martedì 13 marzo su Rai 1.

È Arrivata la Felicità 2: anticipazioni puntata del 13 marzo

Le anticipazioni sulla quinta puntata di È Arrivata la Felicità 2, che verrà trasmessa martedì 13 marzo su Rai 1, rivelano che nel primo episodio, intitolato “Quando hai cambiato acconciatura”, Angelica è costretta a radersi a zero per via della perdita dei capelli dovuta alla cura per il cancro; al suo fianco sono sempre presenti Valeria e Giovanna che cercano di darle un po’ di supporto. Intanto Orlando viene a sapere che la sua futura moglie ha invitato al matrimonio anche il medico Ravalli, e inizia a mostrarsi molto geloso.

Nel secondo episodio, intitolato “Quando ho cominciato ad affidarmi troppo”, Angelica si mostra sempre ansiosa di incontrare il dottor Ravalli e Orlando, convinto che lei abbia iniziato un flirt col medico, glielo fa notare. Angelica, ferita dalle sue parole, reagisce dandogli uno schiaffo e l’uomo vista la reazione le chiede scusa ma lei, mentre dorme, pronuncia il nome del dottore.