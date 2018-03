Arriva su Netflix il remake di un classico della fantascienza degli anni sessanta: Lost in Space. La sorprendete serie TV, remake in chiave moderna e drammatica della serie di culto degli anni sessanta creata da Irwin Allen (la stessa che ha ispirato il film del 1998 Lost in Space: Perduti nello spazio) sarà disponibile sul colosso dello streaming a partire dal 13 aprile 2018. Di seguito cast e trama.

Lost in Space: trama della nuova serie tv di Netflix

Lost in Space la nuova serie Tv di Netflix è ambientata nel 2046, in un’epoca in cui la colonizzazione dello spazio è ormai diventata una realtà. La serie è incentrata sulle avventure della famiglia Robinson, che è stata scelta per iniziare una nuova vita nello spazio. Improvvisamente, però, i futuri coloni si ritrovano fuori rotta nel viaggio verso la loro nuova casa e sono quindi costretti a stringere amicizie particolari per riuscire a sopravvivere in un ambiente alieno molto pericoloso, situato anni luce dalla loro vera destinazione. In questa spaventosa ma allo stesso tempo straordinaria avventura, John e Maureen dovranno cercare di tenere al sicuro i propri figli Judy, Penny e Will, sistemare i loro problemi coniugali.

Lost in Space: il cast

Il cast di Lost in Space è composto dagli attori Toby Stephens e Molly Parker, che ricoprono il ruolo di John e Maureen Robinson, Taylor Russel, Mina Sundwall e Max Jenkins che ricoprono rispettivamente il ruolo di Judy Robinson, la sorella maggiore, l’arguta Penny Robinson e il curioso Will Robinson; quest’ultimo è il componente più piccolo della famiglia e che riuscirà a creare un legame con un robot alieno.

All’interno della serie si incrociano anche i destini del Dr Smith, interpretato da Parker Posey, e Don West interpretato da Ignacio Serricchio. Il primo è un vero e proprio manipolatore con un obiettivo misterioso da raggiungere, il secondo è un abile appaltatore che, contrario sin da subito ad unirsi alla colonia, finirà per atterrare insieme agli altri su un pianeta sperduto nel nulla.