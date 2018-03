La stanza da bagno è uno degli ambienti più intimi e funzionali, deve quindi rispondere qualitativamente alle esigenze di chi la utilizza, ma anche essere bella da vedere e in armonia con il resto della casa. La tendenza più in voga negli ultimi anni è il bagno moderno: essenziale, spazioso, elegante, accogliente e pratico. L’idea è quella di ricreare uno spazio semplice e ordinato, che deve emergere dai sanitari, dalle rubinetterie, dall’arredo bagno e da tutti i dettagli.

L’ambiente ha forme geometriche, linee essenziali, pulite e nette, colorato di tinte neutre capaci di esaltare i diversi elementi e di valorizzare la luce naturale. Il bagno moderno è quello che ci vuole per iniziare la giornata di buon umore perché è confortevole, accogliente, ma allo stesso tempo grintoso indipendentemente dalle dimensioni. Questo stile si adatta perfettamente a qualunque spazio, anche il bagno più stretto può infatti essere valorizzato grazie a esso. Vediamo come si realizza un bagno moderno.

Come si realizza un bagno di tendenza

Il successo del bagno moderno è dato anche dal fatto che è capace di esaltare anche stanze di piccole dimensioni, sempre più diffuse con il diffondersi di metrature abitative più esigue. Il design moderno è espressione della cultura industriale che ha puntato, anche per l’arredamento d’interni, a una cultura estetica che guarda all’esaltazione della praticità, dell’essenzialità e delle linee. In quest’ottica, i prodotti del bagno moderno devono rispondere ai principi di forma e funzione, tralasciando fronzoli e decorazioni considerate traccia obsoleta del passato. Una stanza da bagno moderna deve prediligere lo spazio vuoto, la luce, le geometrie e i materiali più innovativi.

Ogni elemento, dai rubinetti ai mobili, deve essere il più essenziale possibile e deve favorire il passaggio della luce o rifletterla, con superfici lucide e luminose, con dettagli metallici e l’utilizzo del vetro. Ben vengano quindi sanitari a sospensione, box doccia in vetro, lavandini sospesi o da appoggio, scaffalature aperte e specchi (un must have indispensabile). Il risultato deve essere leggero, moderno, innovativo. In associazione a vetro, ceramiche, metalli, si affiancano materiali naturali semplici come il legno, la pietra e l’ardesia. I colori da utilizzare nel bagno moderno sono quelli primari e neutri, come il bianco, il grigio, il beige, il nero. Il tocco di luce, dato dal contrasto cromatico, deve essere ideato con coscienza, creando combinazioni pensate.

Quanto costa un bagno moderno?

I costi per realizzare i bagni moderni possono variare in base ai materiali e alle dimensioni. Il costo dei sanitari e di elementi come docce, lavandini, mobili bagno può aggirarsi intorno ai 3-5 mila euro, senza tuttavia considerare piastrelle per i pavimenti e rifiniture particolari, che fanno salire il prezzo. Elementi in pietra e marmi, per esempio, fanno alzare ancora i costi. Per risparmiare la cosa migliore è acquistare gli elementi online, un classico esempio di ottima qualità prezzo è, per esempio, il portale di Ceramic Store cui fanno riferimento anche molti professionisti del settore.

Qui si possono trovare tutti i prodotti necessari per allestire un bagno moderno: dai piatti doccia, a sanitari, rubinetteria, termoarredo e accessori bagno di vario genere. Ogni prodotto in vetrina è selezionato fra i migliori per qualità, anche se i prezzi sono sempre i più bassi. Numerose sono le offerte speciali con sconti da non perdere su precisi modelli e tipologie di prodotti. In molti casi la spedizione è gratuita, sempre rapida e precisa.