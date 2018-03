Maya Thurman Hawke, 19 anni e figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, si unisce alla banda di ragazzi a caccia di misteri della serie TV di Netflix ambientata negli anni Ottanta, Stranger Things.

Stranger Things: chi è Maya Thurman Hawke?

Maya Thurman Hawke ha preso parte come protagonista nella mini serie Piccole Donne: l’adattamento dell’omonimo romanzo di Louisa May Alcott è stato trasmesso in Gran Bretagna nel dicembre del 2017 e approderà sulla PBS, negli Stati Uniti, a maggio 2018. In Piccole Donne, Maya recita al fianco di grandi nomi come Angela Lansbury, Emily Watson e Michael Gambon.

La giovane attrice ha inoltre concluso da poco le riprese del film indipendente Ladyworld, diretto da Amanda Kramer, e ha ottenuto il ruolo di Myna Joseph nel film Charlotte XVI che uscirà prossimamente.

Stranger Things 3, l’arrivo di Robin e il ritorno di Erica

È pronta a tornare su Netflix la nuova stagione di Stranger Things, la serie TV ambientata negli anni ’80 che ha avuto un successo clamoroso nelle due precedenti stagioni, appassionando una grossa fetta di amanti di telefilm. Stranger Things ritorna in video con una nuova protagonista, Robin, e a ricoprire questo ruolo sarà Maya Thurman Hawke, la figlia diciannovenne di Uma Thurman ed Ethan Hawke.

Robin è una ragazza alternativa, astuta e spiritosa; annoiata dalla routine quotidiana vuole aggiungere un pizzico di emozione alla sua vita monotona, ma ne arriva un po’ troppa quando scopre un oscuro segreto nella cittadina di Hawkins.

In Stranger Things 3 acquisirà un ruolo maggiore anche l’attrice Priah Ferguson, che fa il suo ritorno nel ruolo di Erica Sinclair; la sorellina di Lucas, però, in questa terza stagione sarà accompagnata da un numeroso gruppo di amici e, ormai stanca di stare in disparte, decide di intraprendere un’avvincente missione per riuscire a salvare Hawkins da una nuova minaccia.