I gioielli sono sempre regali apprezzati, soprattutto dalle donne. Quando si sceglie di fare un gioiello in regalo è sempre bene tuttavia pensare alla persona che lo riceverà, alle sue abitudini, al suo stile e ai suoi gusti. Questo farà sì che la persona gradisca il pensiero e lo utilizzi anche per diversi anni sempre con piacere, ricordando l’evento e il mittente dello stesso.

Per andare sempre sul sicuro, in molti scelgono la collana. In effetti, le collane sono articoli con cui è davvero difficile sbagliare. Se per gli anelli bisogna avere un rapporto intimo e per gli orecchini conoscere bene la persona, per questi monili è decisamente più semplice, senza contare che vanno bene a qualunque età e si adattano a diversi stili. In molti casi la collana è vista come estensione della personalità di chi la indossa, quindi non importa se rimane, per esempio, nascosta da un pullover: ciondoli di forme particolari, portafortuna, simboli, chiama-angeli accompagnano le donne durante le attività giornaliere, dando loro carattere.

Per acquistare questi prodotti a un ottimo prezzo, con la garanzia di avere comunque un articolo di alta qualità, lavorato artigianalmente da mani esperte, conviene andare su gioiellerie specializzate che offrono i loro prodotti anche online, come Fabio Ferro.

Scegliere la collana più adatta

Le tipologie di collane oggi sono tante e diverse, non resta quindi che sbizzarrirsi cercando di ritrovare nell’oggetto il carattere della persona a cui è destinato. Si va dalle semplici catene, alle collane più elaborate, alle corde essenziali ma chic. I parametri fra cui muoversi nella scelta della collana per una donna sono sostanzialmente i seguenti:

la lunghezza della collana che può variare in base alla moda e alla particolare lavorazione. Qualche anno fa andavano i modelli ben aderenti al collo o, altrimenti, lunghi fino alla vita, oggi invece vince la misura media, che arriva al massimo fino al seno;

lo spessore della corda definisce la semplicità e la vistosità del monile. Ci sono collanine a una catena sottile con il classico pendente, oppure collane con più fili a cui sono appesi diversi ciondoli. Il buongusto vuole che si arrivi nella maggior parte dei casi a 3 o 4 fili al massimo;

il ciondolo, quando presente, è l’anima della collana, quindi va scelto con giudizio. La raffigurazione deve rispecchiare il messaggio che si intende dare e cambia quindi in base al caso.

Quando la collana ha un forte significato

Le tendenze più recenti hanno nobilitato la collana a tal punto da rappresentare in taluni casi un gioiello che si sostituisce all’anello: non è raro quindi che essa sia protagonista in doni di fidanzamento o per il matrimonio. Il punto luce con il diamante è infatti un prezioso molto di classe e dal significato eterno: il design è molto semplice, anche se cambiano i carati e la forma della pietra. Dal ciondolo semplice con il punto luce, si passa poi a ciondoli a forma di cuore o con delle piccole file di pietre preziose, capaci di accompagnare qualunque outfit dandogli eleganza e alta classe. Sempre più apprezzate sono anche le lettere, scelte in base alle iniziali del nome.