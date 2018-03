Furore 2: anticipazioni quarta puntata di domenica 11 marzo

Continua l’appuntamento con il secondo capitolo di Furore, la fiction di Canale 5 co-prodotta da Mediaset e Ares Film purtroppo non sta riscuotendo i risultati sperati, ma per ora la programmazione non viene interrotta e continuerà regolarmente ogni settimana. Uno dei personaggi chiave di Furore 2 è indubbiamente Anna, la vera madre di Giovanna nel cui personaggio si nascondono importanti verità sul nemico della serie TV, Calligaris.

A seguire le anticipazioni sulla quarta puntata di Furore 2 in onda domenica 11 marzo.

Anticipazioni Furore 2, quarta puntata dell’11 marzo 2018

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Furore 2 rivelano che Osvaldo Calligaris, interpretato da Remo Girone, rivela a Franco Belmonte (Francesco Ferdinandi) di essere coinvolto nel passato di Anna Spada (Giusi Cataldo), ma Giovanna (Raffaella Di Caprio) mette in dubbio l’onestà dell’uomo. Intanto, mentre Saro (Massimiliano Morra) non riesce più a nascondere i suoi sentimenti verso Marisella (Adua Del Vesco), le indagini sull’omicidio di Vito sembrano arrivate ad un vicolo cieco, quando inaspettatamente si apre uno spiraglio su una nuova pista.