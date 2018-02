Don Matteo 11: anticipazioni settima puntata di giovedì 1 marzo

Nella sesta puntata di Don Matteo 11, andata in onda la scorsa settimana, il pubblico di Rai 1 ha incrociato un volto noto a Canale 5, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, che ha interpretato un ruolo nell’episodio ambientato nel mondo dei talent show. Ma la vera guest star dell’undicesima stagione di Don Matteo è un’altra e si mostrerà al pubblico della popolarissima serie TV nella settima puntata in onda giovedì 1 marzo.

Anticipazioni Don Matteo 11: arriva Carlo Conti

Il conduttore toscano, Carlo Conti, pronto a tornare sul piccolo schermo con la nuova edizione de La Corrida, interpreterà se stesso durante la settima puntata di Don Matteo 11. Conti arriverà a Spoleto con uno show itinerante che coinvolgerà il piccolo Cosimo e di conseguenza il Maresciallo Cecchini. Di seguito le anticipazioni sulla settima puntata di Don Matteo 11 in onda giovedì 1 marzo su Rai 1.

Don Matteo 11: anticipazioni settima puntata

Le ultime anticipazioni sulla settima puntata di Don Matteo 11 rivelano che nel primo episodio intitolato “Pene d’amore”, mentre i carabinieri sono intenti a occuparsi di un caso collegato a un amore nato in carcere, Elisa – la madre del Capitano Anna Olivieri – arriva a Spoleto per far visita alla figlia, ma ancora non sa che la relazione tra lei e Giovanni si è conclusa da qualche tempo. Nel frattempo, Sofia cerca e trova il suo atto di nascita.

Nel secondo episodio, intitolato “Una famiglia normale”, i carabinieri aprono le indagini su un grave caso di bullismo, mentre Spoleto è in subbuglio per l’arrivo di Carlo Conti. Il conduttore toscano deve infatti registrare una puntata del suo programma televisivo. Cosimo, emozionato per la situazione, vorrebbe partecipare alla registrazione ma non ha i genitori, il Maresciallo Cecchini dunque, ormai legatissimo al bambino, decide di risolvere il problema a modo suo.