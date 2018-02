È Arrivata la Felicità 2: anticipazioni quarta puntata di mercoledì 7 marzo

Sarebbe dovuta andare in onda di martedì la fiction di Rai 1 È Arrivata la Felicità 2, ma dopo il doppio appuntamento di esordio della scorsa settimana, che l’ha vista in onda sia il martedì che il mercoledì, la serie TV con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria si sposta al mercoledì per cedere la serata al Commissario Montalbano. La quarta puntata andrà quindi in onda mercoledì 7 marzo in prima serata scontrandosi con la seconda puntata de Il Cacciatore, la nuova fiction di Rai 2 che racconta la vita del magistrato Alfonso Sabella e che debutterà lunedì 5 marzo. A seguire le ultime anticipazioni sulla quarta puntata di È Arrivata la Felicità 2.

È Arrivata la Felicità 2: anticipazioni puntata del 7 marzo

Le anticipazioni della quarta puntata di È Arrivata la Felicità 2, che verrà trasmessa mercoledì 7 marzo su Rai 1, rivelano che nel primo episodio intitolato “Quando ti ho portato al mare” Orlando, dopo aver metabolizzato la malattia di Angelica, si rende conto che la sua vita senza di lei non avrebbe senso, così nonostante i problemi di salute della donna e altre piccole avversità decide di chiederle di sposarlo. Orlando però vuole fare le cose in grande e con l’aiuto di Nunzia compra un anello di fidanzamento e decide di portare Angelica per un weekend nella Costiera Amalfitana per farle la proposta.

Nel secondo episodio intitolato “Quando ho capito che mi amavi davvero” arriva finalmente il fatidico giorno della partenza per la Costiera Amalfitana. I due sono molto emozionati all’idea di trascorrere due interi giorni senza pensare ai loro problemi, ma il viaggio in Campania riserva ad Orlando una spiacevole sorpresa: una volta trovato il coraggio e fatta la proposta di matrimonio ad Angelica, quest’ultima gli dice di no, poiché convinta del fatto che sia stata la malattia a spingere Orlando a farle la proposta.