Soffione doccia: come sceglierlo per regalarsi il massimo relax

La doccia, indiscutibilmente, è il momento della giornata preferito da molte persone. Al mattino ad esempio, per ricaricarsi prima di affrontare una lunga lista di impegni, ma anche alla sera, per dire addio allo stress accumulato durante le ore trascorse fuori casa.

E seppur si sia portati a dedicare poca attenzione a certi dettagli, in realtà progettare al meglio questo spazio dedicato al benessere richiede attenzione e impegno. Soffione doccia, basti pensare già solo a questo elemento e alle tante proposte e soluzioni oggi in commercio.

Soffione doccia, la qualità prima di tutto

Affinché la doccia non si trasformi in un incubo e in un momento di nervosismo per tutta la famiglia, un buon soffione doccia deve avere un getto gradevole. La qualità non va mai messa in secondo piano. Acquistare un soffione scadente significa dunque far entrare nel proprio bagno un prodotto che tenderà a rovinarsi e a durare poco tempo. Meglio dunque optare per elementi in acciaio inox, in alluminio o in ottone cromato. No alla plastica: la parte caratterizzata dagli ugelli, che servono per far fuoriuscire l’acqua, deve essere realizzata in silicone di ottima qualità per evitare che le alte temperature e il calcare tendano a distruggere il tutto. Ancora dubbi? Soffione doccia Idroclic, ed ecco che la scelta va tra i migliori marchi del settore.

L’installazione e la scelta corretta

Erogando acqua dall’alto, il soffione va necessariamente posto ad almeno 200 cm dal piatto della doccia. Da preferire quelli dotati di comodo tubo flessibile per orientare facilmente il getto d’acqua. In ogni caso, un soffione deve garantire ampia libertà di movimento e mai ostacolarci. Quale caratteristiche deve avere un buon soffione? I modelli tradizionali sono a potenza regolabile, ovvero grazie a una levetta è possibile aumentare o diminuire la forza del getto. I soffioni a cascata, molto più coreografici e confortevoli, sono invece indicati per chi ha molto spazio nella cabina. Ottimi anche i modelli dotati di idromassaggio dal funzionamento ottimale grazie ai getti orientabili, e quelli multifunzione dal design futuristico che dispongono di nebulizzazione o cromoterapia per un’esperienza avvolgente e unica. La vostra pelle, e tutto il corpo, vi ringrazieranno ogni giorno per questi momenti indimenticabili.