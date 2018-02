Come scegliere una placca elettrica per la casa

Quando si vuol arredare con stile la propria casa, nulla deve essere lasciato al caso: anche la scelta delle placche elettriche è fondamentale per dare un tocco di originalità al proprio ambiente domestico.

Nel progettare l’impianto elettrico, spesso infatti ci si dimentica dei particolari: la scelta dei materiali, dei colori delle varie tipologie di placche può fare la differenza nella definizione di uno specifico ambiente.

Cosa sono le placche elettriche

In molti ignorano l’esistenza di questi piccoli oggetti eppure sono davanti ai nostri occhi tutti i giorni: si tratta delle mascherine che fanno da cornice all’interruttore della luce o ai fori delle prese della corrente.

Queste placche vengono generalmente realizzate in plastica, anche se in commercio e su numerosi portali on line esistono diversi modelli realizzati con materiali vari e che presentano finiture singolari.

Anche se sembrano non avere molta utilità, il loro aspetto influisce sull’impatto visivo di un ambiente e può anche essere l’elemento distintivo di un ambiente.

Quale placca scegliere

Scegliere una placca significa avere ben presente che impronta dare alla propria casa: se si vuol giocare sui contrasti tra le varie stanze, oppure optare per un modello unico, sceglierle in plastica o optare per il policarbonato in linea con lo stile vintage dell’arredamento della casa.

C’è chi preferisce che i colori delle placche siano in linea con quello delle pareti o chi invece li vuole tutti diversi.

È importante che la placca sia compatibile con il supporto dal momento che ogni brand produce differenti modelli e ognuno viene realizzato per uno specifico supporto.

La marca maggiormente richiesta è la BTicino, ma non basta chiedere il nome della marca, ma si dovrà richiedere anche una serie specifica.

Non a caso BTicino produce: Living Light, Axolute, Magic, Matix, Luna, pertanto ognuna di queste serie avrà un proprio supporto dedicato e placche di differenti colori che montano solo su quello specifico supporto.

Una volta chiarito quale marca e modello utilizzare potrai scegliere il colore.

Come già detto la scelta del colore è prettamente personale, tuttavia bisogna ricordarsi che non devono necessariamente essere tutte uguali: ad esempio se si opta per una placca dalle linee classiche e dai colori neutri per il salotto o il soggiorno, non è detto che debbano essere utilizzate anche per tutti gli altri ambienti della casa.

La ragione non risiede solo in un fattore estetico ma anche a livello di costi.

Ad esempio, per la cucina, che è un ambiente in cui si passa la maggior parte del tempo e dovrebbe trasmettere serenità, è preferibile optare per modelli eleganti e sobri, caratterizzati da colori tenui che invece puntare su colori sfarzosi che sarebbero più in linea nella camera dei bambini.

Oppure si potrebbe scegliere una placca in vetro per lo studio o il salotto in modo da catturare anche l’attenzione dei vostri ospiti e sottolineare la ricercatezza dell’ambiente.

Quando si devono scegliere le placche elettriche per la propria casa un aspetto da considerare è il costo: si può scegliere tra modelli economici fino ad arrivare a quelli più costosi.

Per il ripostiglio o il bagno di servizio, essendo ambienti non frequentati oppure per le prese dietro lavatrici e mobili, meglio preferire placche di modello standard che non costano molto, dal momento che non sono visibili.

C’è anche da dire che per risparmiare in molti si affidano a noti portali dove possono anche trovare numerose offerte.

Si può infatti optare di scegliere la placchetta BTicino presente sullo shop di punto luce in linea con quelle che sono le caratteristiche del noto marchio: ergonomicità e stile ad un prezzo contenuto per venire incontro alle esigenze di tutti.

Questi consigli vi aiuteranno nella scelta delle placche elettriche: l’importante è tenere ben presente l’impronta che si vuole dare alla propria abitazione.