Vivere a Cagliari: idee e consigli per ristrutturare casa

Vivere a Cagliari è da diversi punti di vista un privilegio. La Sardegna infatti è una regione molto ambita per rifugiarsi in un luogo lontano dallo stress delle grandi città e per migliorare notevolmente la qualità della vita.

Vantaggi di vivere in Sardegna

Le bellezze naturali della Sardegna, il clima gradevole e la natura quasi incontaminata rendono l’isola un luogo ideale per una vita serena e salutare. Cagliari, capoluogo della regione e distretto economico di riferimento, è inoltre una città lontana dalle zone rinomate di villeggiatura quali Porto Cervo e l’intera Costa Smeralda; pertanto i costi sono minori sia per affittare che per acquistare casa. Ha raggiunto anche una qualità della vita rilevante, ponendosi tra le prime città metropolitane italiane in cui si vive meglio. Sono molte le persone quindi che decidono di scegliere Cagliari come residenza, magari sistemando e ristrutturando abitazioni già esistenti.

Ristrutturare casa a Cagliari

Per ristrutturare casa, il primo passo è quello di scegliere un’impresa edile di Cagliari, per diversi fattori. Il primo è la conoscenza del territorio che una ditta della zona possiede: ciò consente di adattare il progetto di ristrutturazione alle esigenze del luogo, grazie anche alla perfetta conoscenza dei materiali a disposizione e del loro utilizzo più congeniale.

Non dimentichiamo poi che Cagliari è una città sul mare, esposta ai venti, all’umidità e alla salsedine. La ristrutturazione della casa richiede dunque competenze specifiche anche nella manutenzione delle abitazioni e nella protezione dagli agenti atmosferici.

Ultimo aspetto da considerare sono i costi: un’azienda locale con un consulente presente sul territorio è un’ottima soluzione per ridurre le spese, tenendo anche conto del costo del lavoro più basso rispetto ad altre realtà italiane. Affidarsi poi ad un’agenzia con team di supporto per ogni aspetto del progetto di ristrutturazione è un punto fondamentale per procedere nei lavori con serenità e senza sforamento nei tempi.

Consigli e manutenzione

Una casa in una città di mare richiede interventi di manutenzione costanti, ma con un progetto ben strutturato che va ad intervenire su tutte le problematiche relative a case esposte a vento, sole e salsedine, si possono ridurre gli interventi di manutenzione durante l’anno. Primo punto da considerare sono i materiali: per l’esterno bisogna optare per una vernice resistente all’azione dei raggi del sole che possono scolorirla e impermeabile all’umidità; si consiglia di evitare il legno perché soffre molto l’umidità e la salsedine; per i pavimenti e le pareti del bagno il materiale ideale è la ceramica in quanto facile da pulire e refrattaria alla sabbia e all’acqua.

Per gli infissi e i serramenti si consigliano materiali metallici come l’alluminio, l’acciaio inox e altri materiali zincati o come alternativa il PVC, che ha un doppio vantaggio: è resistente agli agenti atmosferici ed è un materiale ad alta efficienza energetica che rientra tra i lavori detraibili dalle tasse.

Per ristrutturare casa infatti il consiglio è di usufruire delle agevolazioni 2018 previste nella Legge di Bilancio. Tra le varie opportunità di risparmio ci sono anche quelle destinate agli infissi, all’arredo e alla scelta di materiali esterni isolanti che possono garantire una giusta traspirazione delle pareti, evitando i problemi relativi all’umidità e alle escursioni termiche tipiche delle zone marittime.