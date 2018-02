Furore 2: anticipazioni terza puntata del 4 marzo

Continua l’appuntamento settimanale con la serie TV di Canale 5, Furore 2. Stando a quanto riportano alcune notizie online, le prime due puntate della fiction non sembrano essere andate benissimo per quanto riguarda gli ascolti, ma Mediaset ha comunque deciso di confermare la terza puntata che verrà trasmessa domenica 4 marzo in prima serata. Di seguito le anticipazioni della terza puntata di Furore 2 nel corso della quale Saro, interpretato da Massimiliano Morra, sarà ad un passo dall’arrestare l’assassino del fratello.

Furore 2: anticipazioni puntata del 4 marzo

Le ultime anticipazioni sulla terza puntata di Furore 2 svelano che Giovanna (Raffaella Di Caprio) ha finalmente ritrovato sua madre, la donna si trova infatti rinchiusa in un ospedale psichiatrico in gravi condizioni di salute. La ragazza sembra essere intenzionata a scoprire tutta la verità su ciò che è accaduto vent’anni fa, così decide di chiedere aiuto a Franco (Francesco Ferdinandi), l’uomo però non perde occasione per dichiararle tutto il suo amore e chiederle un’altra possibilità. Nel frattempo, grazie ad una prostituta, la polizia riesce a risalire all’assassino di Vito Licata, nonostante i Calligaris abbiano tentato di nascondere tutte le prove. Saro riesce dunque ad ottenere il mando per arrestare l’assassino di suo fratello, ma la cattura dell’uomo fa aumentare il mistero sull’omicidio di Vito, e riuscire a scoprire la verità diventa sempre più difficile. Intanto i litigi tra Marisella e Giuseppina si fanno sempre più accesi, quest’ultima sembra essere sempre più convinta a difendere il suo amore per Saro.