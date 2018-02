Ballando con le Stelle 2018: il cast completo della tredicesima edizione

Sabato 10 marzo andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle. Il seguitissimo programma condotto da Milly Carlucci metterà alla prova un nuovo gruppo di ballerini vip. Di seguito il cast completo di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle 2018: il cast

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è pronta per ripartire sabato 10 marzo su Rai 1, sotto la conduzione dell’ormai veterana Milly Carlucci. Un ricco cast composto da 13 vip (nel dettaglio 8 uomini e 5 donne) provenienti dal mondo della musica, della recitazione, della moda e non solo, è pronto ad esibirsi a passo di danza in prima serata sotto lo sguardo attento della giuria, composta da: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Apre la lunga lista dei vip in gara Don Diamont, meglio conosciuto come Bill Spencer di Beautiful. L’americano, che nella soap opera di Canale 5 interpreta il marito di Brooke Logan, guida la carica di attori che hanno accettato l’invito di Milly Carlucci. Da altre due serie TV amatissime dal pubblico arrivano Nathalie Guetta che nel giovedì sera di Rai 1 interpreta Natalina la perpetua del “prete detective” Don Matteo e Cesare Bocci, ovvero Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano; direttamente dalla fiction Furore 2 arriva invece l’attore Massimiliano Morra. Presenti nel cast anche le attrici Stefania Rocca e Eleonora Giorgi, che a 64 anni ha deciso di mettersi in gioco danzando; come lei appartiene alla schiera degli over il cantante Amedeo Minghi, totalmente nuovo a questo tipo di programmi. Curiosa è anche la partecipazione a Ballando con le Stelle di Giovanni Ciacci che ballerà in coppia con Raimondo Todaro; ha invece una particolare storia alle spalle Gessica Notaro, la ragazza che rimase sfregiata dall’acido dal suo ex fidanzato. Sotto gli occhi attenti della giuria approderanno anche Francisco Porcella, il campione di surf sardo-hawaiano, e i modelli Akash Kuman, Giaro Giarratana e Cristina Ich.