Immaturi: anticipazioni settima puntata del 2 marzo

Per gli Immaturi di Canale 5 si avvicinano gli esami di maturità, ma sembrano essere troppo presi dalle loro situazioni personali per dedicarsi allo studio. Anche gli altri adulti della serie TV non sanno comportarsi meglio, il prof. Daniele infatti, dopo un lungo corteggiamento nei confronti di Francesca, si allontana drasticamente dalla ragazza per via della sua dipendenza sessuale. Di seguito le ultime anticipazioni sulla settima puntata di Immaturi che andrà in onda venerdì 2 marzo.

Immaturi – La Serie: anticipazioni settima puntata di venerdì 2 marzo

Attraverso le ultime anticipazioni sulla settima puntata di Immaturi – La Serie scopriamo che tutto il gruppo degli “Immaturi” è ammesso all’esame di maturità e dovranno impegnarsi molto di più se vorranno riuscire a superarlo. I “vecchi” liceali però sembrano essere sempre più concentrati sulle loro vicende sentimentali, Piero (Luca Bizzarri), ad esempio, si dimostra dispiaciuto per quello che è accaduto con Claudia (Ilaria Spada), ma lei non vuole più saperne e preferisce concentrarsi su Simona (Mihaela Dorlan) che è in serie difficoltà. Daniele (Daniele Liotti) dopo aver scoperto la vera dipendenza di Francesca (Nicole Grimaudo) la lascia drasticamente, perché si sente insicuro.

Serena (Sabrina Impacciatore) si rende conto di amare Gigi (Paolo Calabresi), riesce anche a riconquistarlo, ma poco dopo, si accorge di essere incinta e i due si separano di nuovo. Lorenzo (Ricky Memphis) scopre che Flavio tradisce Luisa (Irene Ferri) ma quando decide di rivelarlo all’amica quest’ultima gli dice di aver accettato la sua proposta di matrimonio.

Virgilio (Paolo Kessisoglu), invece, si allontana definitivamente da sua moglie Brina e decide di dare una chance a Doriana nonostante la loro differenza d’età. Piero si rende conto che negli ultimi anni si è comportato male con tante persone ed è giusto che ora la paghi, ma la stessa sera di questo ragionamento scopre che Claudia si esibisce come ballerina di pole dance in un locale per soli uomini.