È Arrivata la felicità 2: anticipazioni terza puntata del 27 febbraio

La malattia di Angelica è diventata la protagonista dell’universo di È Arrivata la felicità. Il personaggio interpretato da Claudia Pandolfi ha infatti scoperto di avere un tumore, ma per lei la cosa più difficile non è stato il pianificare le cure ma il trovare un modo per dirlo alla sua famiglia. A soffrire per la situazione, però, non sono solo i figli e il compagno di Angelica ma anche la sua migliore amica Francesca che fa fatica ad accettare la situazione.

La ragazza vive l’ennesimo periodo di crisi dovuto alla sua situazione sentimentale e, se pur dedicandosi ad un periodo di castità, prova interesse per Luca (interpretato da Primo Reggiani) ma la malattia di Angelica la coinvolgerà a tal punto che Francesca deciderà di occuparsi totalmente dell’amica. Di seguito le anticipazioni della terza puntata di È arrivata la felicità 2 in onda su Rai 1 martedì 27 febbraio.

Anticipazioni È arrivata la felicità 2, puntata del 27 febbraio

Le anticipazioni di È arrivata la felicità 2 ci rivelano che, nella terza puntata in onda martedì 27 febbraio su Rai 1, tutti sono ormai a conoscenza della malattia di Angelica, quest’ultima ha chiesto espressamente ad amici e parenti che le giornate vengano vissute normalmente, tutti quindi cercano di farsi forza. Francesca, dopo aver appreso la brutta notizia, cerca di dare una mano all’amica e le fissa un appuntamento con una sua cugina oncologa. Angelica, per non fare un torto all’amica, decide di ascoltare un secondo parere e intanto continua la chemio. In casa tutti cercano di distrarsi: Umberto decide di provare uno sporto estremo, Laura esce con Emanuele, Bea dopo aver abbandonato l’equitazione si appassiona al pattinaggio, ed infine Orlando riesce a mettere in pratica la sorpresa che ha organizzato per Angelica, riuscendo anche a strapparle qualche sorriso.