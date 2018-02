L’importanza dell’abbigliamento da lavoro

L’abbigliamento da lavoro svolge diverse funzioni, tra cui evitare contaminazioni e altri elementi che possano compromettere il lavoro, ma la principale è sicuramente quella di proteggere il lavoratore. Indossare l’abbigliamento da lavoro non è una scelta ma è obbligatorio per legge, come riporta l’articolo 40 della legge n. 626 del 19 settembre 1994.

Abbigliamento da lavoro per la sicurezza

Esistono mestieri e professioni che richiedono un certo tipo di abbigliamento; nella maggior parte dei casi sono le stesse aziende a fornire le divise, in caso contrario è possibile rivolgersi a rivenditori specializzati sia in negozi fisici che online dove è possibile anche trovare l’abbigliamento da lavoro Cofra. La cosa fondamentale è che gli indumenti siano a norma di legge e non abbiano segni di usura che ne compromettano l’efficienza.

Solitamente chi lavora in divisa dovrebbe evitare di indossare troppi effetti personali come ad esempio orologi o gioielli, o qualsiasi altro oggetto che possa impedire di svolgere la propria mansione lavorativa; inoltre il giusto abbigliamento da lavoro può rivelarsi utile per prevenire eventuali incidenti, soprattutto per determinate categorie di lavoro, come ad esempio gli operai, che indossano accessori e indumenti antinfortunistici come caschi, mascherine, guanti specializzati e scarpe rinforzate.

Un’altra cosa fondamentale è la pulizia. Tenere pulite e igienizzate le proprie divise è un aspetto fondamentale specialmente in alcuni ambiti lavorativi, come ad esempio quello dei medici e degli infermieri. Solitamente il lavaggio dei capi viene eseguito da ditte esterne specializzate nell’igienizzazione delle divise da lavoro, ma esistono comunque casi in cui è possibile effettuare il lavaggio da soli utilizzando la propria lavatrice, avendo però la cura di non lavarli insieme ad altri indumenti personali e di utilizzare prodotti che sanifichino i capi.

Abbigliamento da lavoro nel settore sanitario

Ogni ambiente lavorativo ha diversi abbigliamenti e accessori da lavoro, nel campo sanitario ad esempio i medici, gli infermieri o gli operatori socio sanitari indossano una tuta in cotone sopra la quale indossano un camice, e delle scarpe che utilizzano solo ed esclusivamente all’interno del posto di lavoro. Ovviamente in questo ambito lavorativo si fa un grosso uso di accessori monouso come guanti in lattice, mascherine e cuffiette per i capelli. In questo settore la pulizia e l’igiene sono di fondamentale importanza, poiché si è sempre a contatto con i pazienti e spesso i batteri si attaccano ai tessuti e vengono trasportati dentro e fuori dall’ospedale, pertanto è necessario e obbligatorio igienizzare i capi.