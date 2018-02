Antipasti sfiziosi: cosa preparare per una cena in casa

Quando si organizzano cene in casa con amici e parenti, capita spesso di ritrovarsi davanti a un libro o un blog di cucina per cercare di capire quali ricette proporre agli ospiti, quali piatti siano più pratici ma allo stesso tempo originali e soprattutto quali sapori utilizzare per stupire tutti i presenti. In queste occasioni ci sono due regole fondamentali da seguire: la prima è che se non si conoscono bene tutti i gusti dei commensali non si deve osare con ingredienti ricercati e sapori forti, piuttosto bisogna cercare di rielaborare ricette classiche con preparazioni e abbinamenti diversi; la seconda è quella di optare per piatti che non richiedano un’attenzione fissa in cucina, questo perché costringerebbe qualcuno a rimanere davanti ai fornelli per tutta la cena lasciando da soli gli altri commensali.

Ospiti a cena: puntare sugli antipasti

Il segreto di una cena in casa è quello di puntare tutto sull’antipasto. La scelta di abbondare con antipasti sfiziosi di stagione piuttosto che su primi e secondi piatti consentirà al cuoco di casa di organizzarsi con anticipo, di preparare tutto nel pomeriggio e di godersi la cena insieme agli altri ospiti. Quando si parla di antipasti, infatti, non si intende più solo il grissino avvolto da una fetta di prosciutto, ma veri e propri piatti in miniatura, meglio conosciuti come fingerfood.

E quindi rientrano in questo senso: zuppette di cozze e vongole, bocconcini di salsiccia, bruschette, gamberetti, polentine, spiedini e molto altro. Più che antipasti sembrano quasi dei piatti principali, ma il segreto è proprio quello di dare un senso di sazietà sufficiente in modo da non dover preparare poi numerose portate. Il consiglio è quello di rispettare la stagionalità degli ingredienti sia per avere un sapore più autentico che per mostrare una certa attenzione nella spesa.

Antipasti sfiziosi: ecco alcune idee semplici e veloci

Se si desidera portare in tavola antipasti sfiziosi che sorprendano i propri commensali è possibile avere buoni risultati anche utilizzando pochissimi ingredienti. Ad esempio, se dentro il frigorifero avanzano delle zucchine che stanno perdendo robustezza basta grigliarle, adagiarle su una base di pasta sfoglia, aggiungere prosciutto cotto e provola, arrotolare, tagliare a rondelle e infornare a 200 gradi per 15 minuti; se invece avanza del pane e non si sa come utilizzarlo ma non lo si vuole buttare, è possibile ricavarne dei piccoli dischi, cospargerli di maionese e condirli con una fetta di salame e un funghetto, per la presentazione basterà semplicemente affidarsi ad uno stuzzicadenti decorativo che servirà anche per fermare tutti gli ingredienti. Se invece si vuole puntare su qualcosa di più sofisticato è possibile realizzare dei bicchierini di insalata di calamari, il procedimento è molto semplice: basterà solamente pulire i calamari, cuocerli, tagliarli a striscioline e insaporirli con un emulsione di limone, olio extravergine d’oliva sale e prezzemolo. Servire il tutto in bicchierini trasparenti di plastica, che ormai è possibile trovare in qualsiasi supermercato, per dare un tocco estetico alla preparazione. In pochissimo tempo, quindi, è possibile realizzare un gustosissimo antipasto da proporre ai propri ospiti.