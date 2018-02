Sicurezza e casa: 20 consigli per renderla a misura di bambino

Seppur buona parte di ciò che avete imparato arriva dall’osservazione diretta di chi come voi, e prima di voi, ha dovuto avere a che fare con le stesse situazioni e problematiche che ora vi trovate ad affrontare, può essere importante a volte avere una guida da cui cogliere importanti consigli e insegnamenti, soprattutto se parliamo di azioni fatte in relazioni ai bambini.

Ognuno di voi sa che la sicurezza in ogni instante della giornata è importantissima, ma spesso ci troviamo senza rendercene conto ad eseguire azioni e avere comportamenti a volte pericolosi. Ciò accade probabilmente perché si è portati a pensare che certe cose succedano soltanto agli altri, o che l’incidenza di alcuni eventi traumatici sia così bassa che è improbabile capiti proprio oggi e proprio a voi.

La vostra casa è certamente il luogo più sicuro per un bambino, a patto che non siate voi stessi con azioni non adeguate a generare pericolo: l’aumento degli infortuni domestici è un dato dimostrabile con i numeri e derivante da quegli elementi che purtroppo oggi sono una costante delle nostre vite come fretta, distrazione e sbadataggine.

Potreste avere vari tipi di incidenti domestici ma certamente i più comuni sono:

Cadute

Un pavimento bagnato può trasformarsi in un attimo in una pista ghiacciata così come un tappeto si può trasformare in una trappola in cui il vostro piede può restare incastrato e farvi ritrovare in men che non si dica a terra. Non dimenticate poi le scale, che se fatte con leggerezza o di corsa possono essere un vero nemico che può portavi a cadute rovinose.

Ferite

Tendenzialmente ci sono due modi in cui possiate ferirvi in casa e sono estremamente più pericolosi se rapportati a un bambino: tagliarsi con oggetti e tagliarsi come effetto di cadute. È importantissimo che i bambini non abbiano accesso a tutto ciò che può per loro essere pericoloso. Può essere utile isolare una zona garantendo l’accesso solo agli adulti, come cucina o ripostiglio, con ad esempio l’installazione su porte o scale di cancelletti di sicurezza. Non sottovalutate inoltre eventuali tagli poiché le infezioni sono un nemico silenzioso e molto pericoloso.

Bruciature

State attentissimi a forni, stufe, candele e tutto ciò che, se usato incautamente, può dar vita nei casi migliori a piccole bruciature e nei casi peggiori a veri e propri incendi.

Ingerimento di corpi estranei

Ogni bambino per scoprire il mondo utilizza la bocca ed è importantissimo non far raggiungere ai bambini tutti quei piccoli oggetti che potrebbero ostruire le loro vie respiratorie, ed essere rapidi e freddi nel momento in cui ciò accade premendo sul petto (mai mettendo dita in gola) e chiamando subito i soccorsi.

Folgorazione

Stare attenti alle prese e agli elettrodomestici, vicino soprattutto all’acqua, è certamente uno dei primi insegnamenti che vi sono stati forniti: è quindi indispensabile che anche i bambini imparino al più presto questo importante pericolo.

Spostamento di carichi eccessivi

Per un bambino anche solo uno zaino troppo carico può essere considerato un carico eccessivo che nel medio e lungo termine potrebbe provocargli molti problemi. È importante sia non caricarlo troppo che indossarlo nella maniera e all’altezza corretta affinché non sia un problema per la schiena ma un aiuto.

20 suggerimenti per una casa sicura

Può essere utile elencare alcune accortezze di carattere generale che a volte fanno la differenza tra mettere i vostri bambini in pericolo e non:

– non lasciare mai il bambino da solo su fasciatoi e letti senza sponde;

– fissare fasciatoi e cassettiere al muro per evitare che il bambino li tiri a sé;

– togliere i giochi da sopra la culla appena riesce ad afferrarli;

– chiudere i cassetti con i blocchi di sicurezza per evitare schiacciamenti;

– coprire la rubinetteria con della gomma;

– posizionare tappetini antiscivolo attorno alla vasca;

– chiudere il WC con un coperchio dotato di blocco di sicurezza;

– conservare in luogo non raggiungibile tutti i prodotti tossici;

– mettere la lavatrice più possibile vicino al muro;

– posizionare i paraspigoli ad altezza bambino;

– tenere lontano dai bambini tutto ciò che contiene pile;

– posizionare i libri più pesanti dove il bambino non può arrivare;

– non fare dormire il bambino sul divano;

– togliere i caricabatterie dalle prese;

– bloccare ante con blocchi di sicurezza;

– far usare al bambino stoviglie di plastica;

– mettere una griglia attorno ai fornelli;

– mettere le pentole sul fuoco con i manici verso l’interno;

– usare cancelletti per le scale;

– dotare le porte di fermoporta.