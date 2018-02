Isola dei Famosi 2018: Giucas Casella abbandona il programma

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2018: dopo Francesco Monte e Craig, anche Giucas Casella deve abbandonare il programma. La comunicazione è arrivata ieri sera durante la diretta del reality show: la conduttrice Alessia Marcuzzi ha infatti comunicato ai naufraghi il responso della produzione che prevede l’allontanamento di Giucas per via di un problema a una costola.

Giucas Casella sospeso dall’Isola dei Famosi

Durante la diretta dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera su Canale 5, Alessia Marcuzzi ha comunicato al gruppo dei naufraghi la decisione presa dal medico e dalla produzione durante la quinta puntata del programma, che avrebbe visto Giucas Casella fuori dai giochi per via di alcuni problemi di salute.

Un fulmine a ciel sereno arrivato subito dopo un simpatico siparietto che ha visto come protagonista proprio Giucas. II mentalista siciliano infatti ha dovuto ipnotizzare la show girl Francesca Cipriani per farle ripetere la traumatica esperienza del tuffo dall’elicottero in cambio di una pizza. L’uomo, dopo la comunicazione della Marcuzzi, si è mostrato molto contrariato sostenendo che si trattava di un piccolo problema a una costola che comunque non gli avrebbe impedito di continuare la sua avventura sull’Isola.

“Mi hanno fatto la lastra, è uscito il dottore e ha detto che era tutto a posto, una piccola contusione. Se è uno scherzo di Carnevale ditemelo subito perché io mi sento giovane, io non ho più il dolore, è da tre giorni che non ho il dolore, io qui mi sto sentendo un leone”, ha affermato Giucas Casella circondato dall’affetto degli altri compagni d’avventura. Alessia Marcuzzi ha quindi cercato di capire se si potesse trovare una soluzione a questa faccenda e, alla fine della puntata, ha comunicato al naufrago che durante la settimana sarebbe stato sottoposto ad ulteriori accertamenti nell’ospedale honduregno, per capire se farlo ritornare in Italia o fargli continuare il programma.